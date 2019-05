Pink Friday: Extra anuncia 28 horas de ofertas para o Dia das Mães

O Extra anunciou a ampliação da Pink Friday, evento promocional criado pela rede para o Dia das Mães. Este ano serão 28 horas de ofertas, de acordo com a rede.

As ações terão início às 20h desta quinta-feira (9) nas lojas de hiper e supermercados. No e-commerce (www.clubeextra.com.br) as ofertas já começaram com o diferencial de o presente ou os produtos para a preparação de um almoço especial chegar antes do domingo de Dia das Mães, já que é possível selecionar modalidades de entrega que variam entre quatro horas e um dia de prazo.

Na sexta-feira (10), as ofertas e promoções se estendem para os demais formatos da marca, como Mini Extra, postos e drogarias. A estratégia da marca para este ano reforça o conceito de multicanalidade, disponibilizando novos modelos de compra e entrega pela loja, site ou aplicativo, atendendo a todos os momentos de compra dos clientes.

“O Dia das Mães é uma data extremamente emocional e para o consumidor brasileiro, presentear é um forma de demonstração de carinho. A Pink Friday foi criada pelo Extra para garantir que os clientes encontrem as melhores opções de presentes para homenagear as mães e vem ganhando, a cada ano, relevância no calendário promocional do Extra”, diz Christiane Cruz Citrângulo, Diretora de Marketing do Extra.

“No ano passado, crescemos 30% na comparação com a primeira edição do evento e, para 2019, mantemos uma expectativa extremamente positiva, com uma projeção de crescimento de duplo dígito em relação à última edição”, completa.

De acordo coma empresa, durante a Pink Friday, as seções de eletro, bazar, têxtil, líquida, mercearia e perecíveis estarão com ofertas imbatíveis. Entre os itens ofertados estão produtos desejados como celulares, notebooks, televisores e eletroportáteis, além de flores e chocolates.

Itens de Eletro em até 30 vezes sem juros

Serão diversos produtos anunciados, além das ofertas comunicadas diretamente na loja, no dia da ação. Durante o período, os clientes poderão parcelar os itens de Eletro em até 30 vezes sem juros nos cartões Extra e em 10 vezes sem juros nos demais cartões.

E pra quem for de carro até as lojas, nos postos da rede também é possível aproveitar ofertas exclusivas. No app Clube Extra, a gasolina comum e aditivada tem R$ 0,10 de desconto no litro, e mais R$ 0,10, se a forma de pagamento for o cartão Extra.

“O Extra é pioneiro na criação de grandes eventos de vendas como a trilogia Black, Pink e Blue Friday, que oferecem as melhores ofertas e condições com a comodidade de encontrar tudo em um só lugar. Estamos preparados desde as negociações com os fornecedores para que esta Pink Friday seja considerada a segunda Black Friday do ano para o Extra”, finaliza Christiane.