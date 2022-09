Fábrica de Cultura recebe inscrições para Banco de Projetos

A Fábrica de Cultura está recebendo propostas para cursos e oficinas a serem realizados na sua unidade Osasco.

O Banco de Projetos das Fábricas de Cultura é uma iniciativa da área artístico-pedagógica, responsável pelas ações de formação e tem como objetivo diversificar as linguagens artísticas oferecidas para as várias demandas do público.

A iniciativa irá receber propostas de formação para os Workshops (Oficinas) a serem desenvolvidos na programação de férias (janeiro ou julho), com uma carga horária de duas horas; e/ou para os cursos regulares (Trilhas de produção), com uma carga horária entre 16 e 20 horas, distribuídas em encontros de duas a três horas de duração, ou entre 32 e 60 horas, distribuídas em encontros de três horas de duração.

As propostas devem trabalhar com as seguintes áreas: Artes Visuais; Dança; Fotografia, Cinema e Vídeo; Gestão e Produção Cultural; Inovação e Tecnologias; Literatura; Música; e Teatro.

As pessoas interessadas devem encaminhar as propostas de projetos no formato PDF para bancodeprojetos_pedagogico@fabricasdecultura.org.br, que é do setor artístico-pedagógico do Programa.

Para saber mais sobre as informações que precisam ser apresentadas pelo site das Fábricas de Cultura (clique aqui).

Entre os pontos que precisam constar nos projetos estão: informações detalhadas sobre as metodologias que serão trabalhadas; cronograma, classificação etária indicada para os participantes (entre 8 e 21 anos ou a partir de 14 anos) e descritivo da atividade (até 5 linhas).