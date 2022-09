Osasco Vôlei joga amanhã (9) no Liberatti pela invencibilidade

As meninas do Osasco vão jogar diante da sua torcida nessa sexta-feira (9), às 20h30, contra o Pinheiros. Vale a invencibilidade no Campeonato Paulista de Vôlei Feminino.

Os portões do Ginásio José Liberatti vão abrir às 19h e não há mais ingressos disponíveis.

A expectativa para este jogo é ver a estreia da líbero Natinha, récem contratada do clube e também da oposta polonesa Malwina Smarzek.

Ambas podem atuar antes de acabar o Paulista e entrarem já entrosadas na Superliga, que começa dia 23 de outubro.