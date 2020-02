Fake news: notícia de que jovem desaparecida em Osasco foi encontrada é falsa

Tem circulado em grupos de WhatsApp de moradores de Osasco e região a notícia de que Bianca Pimentel, a estudante de 15 anos que está desaparecida desde esta quarta-feira (5) foi encontrada. No entanto, trata-se de um falso boato, segundo parentes da garota.

Ela foi vista pela última vez em frente à escola onde estuda, a Fundação Bradesco, em Osasco, segundo a mãe, Renata Pimentel.

“Minha filha Bianca desapareceu em frente à escola Fundação Bradesco, em Osasco. Fiquei sabendo que ela não tinha entrado na escola às 18h30, quando a tia da perua foi buscá-la”, relatou a mãe nas redes sociais.

“Agora quem os fala é uma mãe e um pai que chora desesperadamente. Se alguém estiver com ela me devolva pelo amor de Deus. Bi, se você estiver com medo de voltar, não tenha medo. Eu só quero você de volta. Eu creio no meu Deus e você vai voltar”, completa Renata.

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro de Bianca pode entrar em contato com os telefones (11) 97581-7740 ou (11) 95412-1080. Outras opções são o Disque Denúncia 181, a Polícia Militar 190 ou a Guarda Civil Municipal, 153.