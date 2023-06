Feira de artesanatos no Continental Shopping tem variedade de itens e produtos naturais

A tradicional feira de artesanatos do Continental Shopping é um espaço diversificado que funciona há 28 anos e oferece uma variedade de serviços e itens de arte, moda e gastronomia.

publicidade

Para quem aprecia a qualidade dos produtos artesanais, a loja “Decora Premium” é especializada em tapetes e tecidos feitos à mão. As peças são exclusivas e de alta qualidade, perfeitas para dar um toque especial à decoração.

Já a Feira de Orgânicos promovida pelo sítio “Reflorestando a Vida”, traz uma variedade de produtos naturais e frescos como legumes, frutas e verduras. Diretamente de agricultores familiares locais esta é uma boa oportunidade para desfrutar de alimentos saudáveis e saborosos.

publicidade

Outras opções que a feira oferece são a “Montesanto”, loja de produtos e acessórios esotéricos, a “SS Chinelos”, que trabalha com produtos personalizados, a “Cia de Pacotes T.M.R”, que tem grande variedade de artigos para presentes e embalagens, a “Mania de Laços e Bolsas”, especializada em acessórios infantis, e a “Picolé Baby”, de personalizados para bebês.

Já na “Artesanato Real Brasil”, os visitantes encontram inúmeras opções de bordados artesanais, como tecidos, panos de prato e tapetes, a “Guga Pratas” encanta com seus anéis, brincos, colares e pulseiras, e a “Preta Pedras do Brasil” com suas semijoias feitas a partir de pedras naturais.

publicidade

“A Feira de Artesanatos é uma oportunidade de apoiar os pequenos empreendedores e destino imperdível para quem aprecia o trabalho artesanal, sustentável e a qualidade dos produtos feitos à mão”, diz a administração do Shopping.

Localizada no Piso Boulevard, a feira funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 22h. Mais informações podem ser obtidas no site www.continentalshopping.com.br ou ns redes sociais do shopping, @continentalshopping no Facebook e no Instagram.