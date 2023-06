Feira noturna de Barueri funcionará em outro endereço nos dias 20 e 27 de junho

Durante o Arraiá de Barueri, que será realizado de 22 de junho a 2 de julho, a feira noturna do Centro será remanejada, já que o palco e as barracas da festa ficarão em frente ao ginásio José Corrêa, onde normalmente funciona a feira às terças.

Sendo assim, nos dias 20 e 27 de junho, a feira noturna funcionará na alameda Wagih Salles Nemer, em frente à Câmara Municipal. O horário é o mesmo: das 18h às 22h30, conforme alerta a Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), responsável pelas feiras livres da cidade.

Embora o Arraiá só comece no dia 22 de junho, a montagem da festa iniciará no dia 19, por isso a feira noturna será remanejada também no dia 20.

