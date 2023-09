Festa Nordestina de Carapicuíba começa nesta quinta-feira (7)

Neste feriado, 7 de setembro, começa a Festa Nordestina de Carapicuíba, que até o dia 17 vai reunir atrações gratuitas para a população.

A festa será na Arena Expo Oeste (Av. Des. Dr. Eduardo Cunha de Abreu, 575 – Vila Municipal), com shows a partir das 18 horas. O evento terá o apoio institucional da Prefeitura, sem custos para o município.

Nos dias do evento, o Fundo Social de Solidariedade de Carapicuíba estará recebendo doações de alimentos não perecíveis. Todo o montante recolhido será encaminhado às famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade. As doações não são obrigatórias para entrar no evento.

Confira a programação:

7/9 – Chefão;

8/9 – Cristiano Neves;

9/9 – Boyzinho: O Rei da Bregadeira;

10/9 – Acácio;

15/9 – Thales Lessa;

16/9 – Nelson Nascimento: O Rei da Pisadinha e a Banda Página de Jornal;

17/9 – Amado Batista.