Festival da Costela e Chopp em Santana de Parnaíba vai até domingo (17)

Começou nesta sexta-feira e vai até domingo (17), em Santana de Parnaíba, o Festival da Costela e Chopp. O evento tem entrada gratuita e é realizado na Praça dos Trabalhadores, Jardim Santa Marta (Fazendinha).

Chefs renomados tomam conta da gastronomia do festival, que terá costela de chão, costela no bafo, costela cozida, lanche de costela, pastel de costela, coxinha de costela, acarajé de costela, pamonha de costela, além de chopp artesanal, diversos rótulos de cervejas e drinks.

O público poderá saborear também burguer na parrilla, baião de dois, costela com queijo, feijão tropeiro, torresmo, arroz carreteiro, galinhada, crepe de costela e, claro, doces diversos como doces mineiros e doces caseiros, além dos maravilhosos churros.

Solidariedade

Haverá ponto de arrecadação para quem puder colaborar (não é obrigatório) com 1 kg de alimento não perecível que será destinado para instituições assistenciais de Santana de Parnaíba.

Música

O festival contará com diversas apresentações musicais com muito pop, rock e sertanejo todos os dias do evento. Confira a programação abaixo.

Sexta: 19h – Will Miguel – (Rock Nacional)

Sábado: 19h – Banda Vidalize- (Especial O Rappa, Charlie Brown Jr e Natiruts)

Domingo: 13h – Woody e os Selvagens – (Cover Paralamas do Sucesso) / 17h- Guns N’ Bones – (Guns N’ Roses Cover).

SERVIÇO

FESTIVAL DA COSTELA E CHOPP EM SANTANA DE PARNAÍBA

Quando: sexta-feira (15/09), sábado (16/09) e domingo (17/09).

Horários: sexta-feira das 17h às 22h, sábado e domingo das 12h às 22h.

Onde: Praça dos Trabalhadores – Jardim Santa Marta (Fazendinha)

Entrada gratuita