Festival em Osasco terá tributos a Elis Regina e Charlie Brown Jr

No dia 9 de novembro, sábado, o Pátio Osasco Open Mall realiza a primeira edição do Pátio Music Festival, evento gratuito que reúne atrações música e diversas opções gastronômicas.

Com início às 11h, a primeira edição do festival traz em sua programação tributos especiais a Elis Regina e à banda Charlie Brown Jr, além de disponibilizar aos participantes sessões de flash tattoos.

Entre as opções gastronômicas, especialidades da culinária espanhola, ítalo-polonesa, oriental e vegana, além dos restaurantes da Praça de Alimentação do Shopping.

O Pátio Music Festival estará aberto ao público das 11h às 19h, no corredor central do Shopping, e conta com espaço especial para as crianças se divertirem enquanto os adultos curtem todas as atrações e menus especiais do evento.

Confira a programação completa do Pátio Music Festival, em Osasco:

– 13h às 14h – Anor Baroni (MPB)

– 14h30 às 15h30 – Tributo a Elis Regina

– 16h às 17h – Guto Mattos (ex integrante do Trem da Alegria)

– 17h30 às 19h – Tributo a Charlie Brown Jr.

Serviço – Pátio Music Festival no Pátio Osasco Open Mall

Dia: 9 de novembro de 2019

Horário: das 11h às 19h

Local: Pátio Osasco Open Mall (Corredor Central): Av. dos Autonomistas, 896 – Vila Yara – Osasco