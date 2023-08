Festival Risadaria terá apresentações em Santana de Parnaíba

O festival de humor Risadaria, que vai para sua 13ª edição, terá apresentações em Santana de Parnaíba.

Os shows serão gratuitos na Arena de Eventos (Av. Esperança, 450 – Campo da Vila).

Serão três dias de evento (de 7 a 10 de setembro) com uma programação voltada para adultos e crianças.

Estão previstas as participações de mais de 50 artistas, como a do idealizador do Festival, Paulo Bonfá, além de Marlei Cevada (Sangue), Jeffinho Farias, André Pateta, Bruna Braga, Maicon Salles (Ana Maria Braga), Renato Tortorelli, Xanda Dias, Bruno Motta, Victor Ahma, entre outros.

A programação completa pode ser vista neste site.

