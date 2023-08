Ciee tem vagas de estágio em todas as cidades da região

O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) está com vagas de estágio em aberto em todas as cidades da região para estudantes do ensino médio, técnico e superior. As vagas dão direito a bolsa auxílio, vale transporte e alimentação.

publicidade

As inscrições e provas on-line podem ser realizadas até às 12 horas do dia 4 de setembro no site do CIEE. No link também é possível consultar os cursos e cidades contempladas (Anexo I do Edital).

Veja os benefícios oferecidos aos estagiários:

publicidade

Bolsa auxílio:

Nível Médio:

R$ 712,57 por mês – jornada 30h semanais.

R$ 475,05 por mês – jornada 20h semanais.

Nível Técnico:

R$ 787,58 por mês – jornada 30h semanais.

R$ 525,05 por mês – jornada 20h semanais.

publicidade

Nível Superior:

R$ 937,59 por mês – jornada 30h semanais.

Auxílio Transporte:

R$ 8,80 por dia estagiado.

publicidade

Auxílio Alimentação:

R$ 6,00 por dia estagiado.