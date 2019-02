Fim de semana: Hospital Veterinário e shows gratuitos de Maiara e Maraisa e Gabriel Diniz são destaques na programação de aniversário de Osasco

As festividades em comemoração aos 57 anos de emancipação político-administrativa de Osasco, celebrados na terça-feira (19) continuam até março.

A Prefeitura programou diversas atividades gratuitas para este final de semana, dias 23 e 24 de fevereiro. Confira:

Sábado, 23/2:

– Às 10h tem entrega do Parque Santa Maria, localizado na Rua Eugênio Pacelli, 1.030, na zona Sul.

– A entrega do Hospital Veterinário Público de Osasco – Unidade Manchinha acontecerá às 10h e seguirá com atrações para os pets e toda a família até as 16 horas. O hospital está localizado no PET Parque, da Avenida Franz Voegeli, 900, Jardim Wilson.

– No domingo, 24/2, às 7h, as atividades continuam com a Caminhada e Corrida da Emancipação, com concentração no Viaduto Reynaldo de Oliveira – Ponte Metálica, altura da Avenida dos Autonomistas, 331.

– O sonho da propriedade de imóveis será realizado aos 160 moradores da área J, do Jardim Aliança, com a entrega dos Títulos, que acontecerá às 10h, na EMEF Benedito Weschenfelder, na Rua Rio Tocantins, s/nº. IAPI.

Domingo, 24/2:

– Entrega do Parque Santa Maria com Missa Campal às 10h, na Rua Eugênio Pacelli, 1.030, no Jardim Santa Maria.

– A Pista de Skate, da Rua Ciro dos Anjos, 181, na Vila Osasco, será palco do 2º Festival Osasquense de Skate, com início às 11h.

– O Campo do Corintinha será totalmente reformado e o início das obras será no domingo 24/2, às 12h, com presença de moradores e frequentadores do local, que fica dentro do Centro Esportivo Thomas Sacho, da rua Benedito Soares Fernandes, 333, na Vila Yara.

– Grande show – A grande atração do fim de semana será o Show de Aniversário, a partir das 12h, com a presença confirmada de artistas como João Bosco & Vinícius, Gabriel Diniz, Jefferson Morais, Day & Lara, Juan Marcos & Vinícius, Yasmin Santos, e a atração principal do evento, as cantoras Maira & Maraisa. O show acontecerá em palco montado na Avenida Visconde de Nova Granada, altura do nº 2661, Jardim Cipava, e não tem nenhum custo ao município.

– O Teatro Municipal, localizado na Avenida dos Autonomistas, 1533, Vila Campesina, tem uma apresentação especial com o Grupo de Folclore da Lituânia e Orquestra dos Violeiros de Osasco, às 17h.