Fim de semana terá festival com torresmo de rolo, leitão à pururuca e mais delícias em Barueri

A cidade de Barueri receberá entre sexta-feira (22) e domingo (24) a edição inédita do “TorresmoLand”, um festival gastronômico que reunirá diversas delícias dedicadas aos amantes da carne suína. Entre as opções oferecidas estão: joelho de porco, leitão à pururuca, torresmo de rolo, costela suína, pancetta e mais.

A entrada é gratuita, no estacionamento do Parque Shopping Barueri. Nos dias 22 e 23, o evento será realizado das 12h às 22h, e no dia 24 de setembro, das 12h às 20h. O festival terá vários expositores que, além de oferecer pratos com carne suína, trabalham com gastronomia variada.

Haverá ainda chopp artesanal, programação musical, um mega espaço infantil com recreação, brinquedos infláveis, tiro ao alvo, máquinas de ursinhos, pescaria e muita diversão, além de ser pet friendly.

Confira abaixo as atrações musicais que animarão o TorresmoLand em Barueri:

22/09 – Sexta

20h: Rock clássico com Los Fredericos //

23/09 – Sábado

15h: Tributo às Divas Rock (João Carllos & Giselle Vergna)

20h: Foo Five (Foo Fighters Cover)//

03/09 – Domingo

13h – Acústico Pop Rock com Roger e Renan

16h – Show das princesas com Elsa e Homem de Ferro

19h – Bando do Raul (Raul Seixas Cover)