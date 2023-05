Fique atento! Sabesp alerta sobre golpes em pagamento de contas via Pix

Nesta terça-feira (2), a Sabesp alertou a população sobre um golpe: um site falso está emitindo a segunda via de contas com a opção do pagamento via Pix.

publicidade

A companhia informou que tomará as “medidas cabíveis” e orientou aos os clientes que fiquem atentos para não caírem em golpes. “Confira todos os dados para evitar pagamentos em nome de terceiros”, diz a Sabesp, no comunicado publicado hoje nas redes sociais.

O site oficial da Sabesp é o www.sabesp.com.br. Já a agência virtual é acessada exclusivamente pelo agenciavirtual.sabesp.com.br. Em caso de dúvidas, o consumidor pode entrar em contato pelo telefone 0800-0550195 ou via WhatsApp (11) 3388-8000.

publicidade