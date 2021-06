Furlan anuncia construção de residencial com 1 mil apartamentos em Barueri

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), anunciou, nesta segunda-feira (21), que planeja construir um novo residencial com 1 mil apartamentos no município. As obras devem acontecer com recursos da Prefeitura.

“Vamos fazer um grande esforço, vamos economizar recursos, sem prejudicar os outros projetos sociais que estamos desenvolvendo na cidade. Haveremos de fazer pelo menos 1 mil unidades aqui”, declarou o prefeito, em vídeo publicado nas redes sociais.

Furlan vistoriou o terreno ao lado do vice-prefeito e secretário de Obras, Roberto Piteri, e do secretário de Habitação, Gregório Maglio. O espaço fica próximo ao Bairro dos Altos, onde foram construídos 700 apartamentos em 2011. “Morar num lugar cheio de natureza, com saúde e educação pertinho e que cada um possa chamar de ‘meu’. Esse é mais um sonho que vamos realizar”, disse Furlan.

Geração de emprego

Além das moradias, o projeto visa gerar oportunidades de emprego na área da construção civil para os munícipes. “Imagine quantas pessoas estarão envolvidas na construção e vão trabalhar nesse projeto diretamente”, pontuou o prefeito.

De acordo com o secretário de Obras, o projeto deve estender-se ainda para a construção de escolas, espaços comerciais, entre outros equipamentos para atender os moradores da região. Não foi divulgada previsão para início e término das obras.