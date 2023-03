Furlan anuncia obras no Jardim Maria Helena

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan, em reunião com o vice-prefeito e secretário de Obras, Roberto Piteri, sobre o alagamento do Jardim Maria Helena, anunciou que pretende retirar cerca de 100 casas do bairro, as que ficam no local mais atingido, para a realização de obras de combate às enchentes.

publicidade

De acordo com Furlan, mais de 200 casas sofreram com a inundação, proveniente da cheia do Rio Cotia devido às chuvas intensas.

O local onde estão essas 100 famílias é uma área pública. A intenção do prefeito é indenizar as pessoas que estão ali para desocupar o local.

publicidade

Quando as famílias forem retiradas e tiverem para onde ir, a prefeitura irá entrar com obras de alargamento do local, retirando uma curva e desassoreando para maior fluidez do Rio Cotia.

“Tem que sair mais de 100 casas de lá e nós vamos começar a trabalhar. Vamos tirá-los e vamos resolver”.

publicidade

Segundo Furlan, já há um estudo técnico encaminhado.

“O ano que vem nós não teremos o que nós tivemos nessa última chuva. Porque estamos empenhados, focados e temos trabalhado muito na drenagem da nossa cidade para que no futuro próximo não tenha mais esse tipo de calamidade que tanto incomoda a parte da nossa população”, prometeu.