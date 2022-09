Furlan desmente Elvis e garante que Hospital Regional de Barueri está sendo feito em parceria com governo estadual

O prefeito Rubens Furlan (PSDB) divulgou um vídeo em suas redes sociais nesta quinta-feira (29) para desmentir uma informação que foi exposta durante o debate com os candidatos a governador de São Paulo realizado pela Rede Globo na terça-feira (27).

Durante uma fala, o candidato do PDT, Elvis Cezar, ex-prefeito de Santana de Parnaíba, afirmou, segundo registrou o G1, “o candidato Rodrigo Garcia fala que está construindo um hospital em Barueri. Uma falácia, é falta de verdade. Quem está construindo um hospital em Barueri é a Prefeitura de Barueri”.

“Não é verdade. Quem está construindo o hospital é o governo do Estado de São Paulo. Barueri está sendo parceiro”, começa, em sua explicação, o prefeito Furlan, que continua: “o Estado já gastou na obra R$ 150 milhões. E já gastou, em equipamentos comprados, mais R$ 120 milhões. Portanto, o Estado já colocou R$ 270 milhões. E a Prefeitura está colocando R$130 ou R$140 milhões. Mas, o mais importante, é que o Estado vai assumir o custeio do hospital, que gira em torno de R$ 30, R$ 35 milhões por mês, para atender a saúde de toda região”, esclareceu Furlan.

O G1 publicou, em sua checagem do que foi fato ou fake trazido pelos candidatos ao debate, classificou a declaração de Elvis como “fake”, informando que a construção do Hospital Regional é resultado de um convênio firmado em em agosto de 2019 entre a Prefeitura de Barueri, que doou o terreno, e o governo estadual, que custeia parte da execução da obra e vai ser responsável pela unidade pronta. O prédio deve ser entregue em abril de 2023 e vai ter 360 leitos com atendimento em oncologia, quimioterapia e radioterapia, cardiologia, ortopedia, neurologia/neurocirurgia, cirurgia bariátrica na alta e média complexidade.