GCM de Cotia recupera cestas de Natal e veículo roubados

A Guarda Municipal de Cotia conseguiu recuperar na quarta-feira (30), no Distrito de Caucaia do Alto, uma carga de cestas básicas e de Natal que havia sido roubada no mesmo dia.

No local, os agentes, que atuam na ROMU (Ronda Ostensiva Municipais) recuperaram ainda, um veículo Renault Master, que também havia sido roubado e se encontrava com as placas trocadas.

Um indivíduo foi detido e conduzido ao 1.º Distrito Policial de Caucaia do Alto, onde, após os trâmites legais, foi recolhido a Cadeia Pública de Cotia.

O veículo Renault Master foi devolvido ao seu legítimo proprietário e a carga recuperada foi entregue ao representante legal da empresa.