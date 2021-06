GCM de Osasco e Polícia Militar acabaram com mais de 100 pancadões na cidade desde janeiro

Operações da Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco e Polícia Militar acabaram com mais de 100 festas clandestinas e pancadões entre os meses de janeiro e maio, segundo levantamento divulgado nesta terça-feira (1º).

De acordo com os dados, nos cinco primeiros meses do ano, as equipes da GCM de Osasco atuaram em 343 ocorrências, sendo 111 pancadões realizados ignorando as regras de combate à disseminação da covid-19 em plena pandemia, 208 operações de apoio ao Departamento de Controle Urbano e 24 em ações conjuntas com a Polícia Militar. Em todas as operações foram apreendidas mais de 200 motos irregulares.

Ainda de acordo com o levantamento da GCM, os pancadões inibidos pela tropa ocorreram com maior frequência na rua Assembleia de Deus, no Jardim Açucará, na zona Norte, na Avenida dos Trabalhadores e ruas Clóvis Assaf, Virgínia Joana da Silva e Apóstolo Felipe, no Jardim Conceição, zona Sul.

As equipes também atuaram contra pancadões no Jardim 1º de Maio, Jardim Veloso, Jaguaribe, Olaria do Nino, Recanto das Rosas, Santa Maria, Jardim Novo Osasco e Jardim São Pedro.

Para coibir os pancadões, a GCM conta com o apoio da Polícia Militar. “Fazemos rondas constantes pelos bairros que registram o maior número de reclamações e onde já coibimos os pancadões onde ficam com o som alto, gritando e tirando o sossego dos vizinhos. Também há concentração de jovens empinando motos, consumação de drogas e o aliciamento de menores para a prática de crimes, como furtos e roubos, sem contar que não há preocupação quanto ao uso de máscara e o distanciamento social”, explica o comandante Raimundo Pereira Neto.

Serviço

Denúncias, solicitações e reclamações podem ser feitas via Central da Guarda Civil Municipal pelo número 153 ou pelo telefone 0800-7716511. O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana e é gratuito. As denúncias podem ser anônimas.

