GCMs salvam vida de bebê engasgado em Carapicuíba

A equipe da Guarda Civil Municipal de Carapicuíba salvou a vida de um bebê recém-nascido que estava engasgado e não respirava, nesta quarta-feira (25).

Os agentes encontraram a mãe da criança desesperada na rua. Rapidamente, a equipe parou a viatura, pegou a criança e começou a fazer as manobras técnicas. “Eu já estava indo para o Pronto Socorro, mas como moro há pouco tempo na cidade, não sabia o caminho. Foi quando a viatura da guarda estava passando e eu fui perguntar o endereço. Prontamente eles me atenderam e socorreram o meu filho”, contou a mãe do bebê.

Chegando próximo ao Pronto Socorro Infantil, a criança desengasgou, dando entrada na emergência. “Depois do susto agora estou mais aliviada. Sou muito grata a eles, pois se não fosse por essa ação provavelmente eu não estaria aqui contando esse milagre que aconteceu na minha vida e do meu filho”, continuou a mãe.

O bebê foi atendido na emergência, já teve alta e passa bem.