Prefeito de Jandira também ignora pedido de Bolsonaro e mantém quarentena na cidade

Além de Osasco, Itapevi e Cotia, o prefeito de Jandira, Paulo Barufi, disse que vai manter a quarentena para evitar a proliferação do novo coronavírus (covid-19) na cidade, deixando de lado o apelo do presidente Jair Bolsonaro de que as coisas voltem à normalidade em meio à pandemia.

“A quarentena está funcionando, nós devemos permanecer em casa. É isso que nós temos que fazer: cuidar bem de quem a gente ama e não podemos simplesmente jogar com a vida das pessoas”, disse Barufi em vídeo postado em sua página no Facebook.

O prefeito ressaltou também a decisão de continuar com a quarentena, tendo em vista as pessoas com mais de 60 anos, que estão no grupo de risco da doença. “Nossa cidade tem hoje, mais de 30 mil pessoas com mais de 60 anos de idade. Temos que nos preocupar muito com o coronavírus, não acreditamos que vai ser somente uma ‘gripezinha’”.

