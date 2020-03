Jandira tem 66 casos suspeitos do coronavírus e um confirmado

A cidade de Jandira tem 66 casos suspeitos do novo coronavírus (covid-19) e um caso confirmado, até às 12h desta quarta-feira (25). As informações são do boletim divulgado pela Prefeitura.

Até o momento, não há casos descartados e o município também não registrou óbitos decorrentes da doença.

Combate ao coronavírus

O prefeito de Jandira, Paulo Barufi, assinou, na última sexta-feira, o decreto 4.208/2020, que suspende o funcionamento do comércio não essencial para atendimento presencial, a partir desta quarta no município.

Na saúde, a administração municipal está montando o Centro de Combate ao Coronavírus no prédio recém reformado do Centro de Reabilitação Humana, o CRH.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão atendendo todos os casos suspeitos até que a reforma do CRH seja concluída.

A Secretaria Municipal da Saúde ressalta que todos devem adotar os cuidados preventivos como evitar aglomerações e higienizar frequentemente as mãos.

Cuidados básicos podem impedir que a doença se espalhe, como:

– Lavar as mãos com frequência, com água e sabão, ou higienizar com álcool em gel 70%.

– Ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos.

– Se estiver doente, evitar contato físico com outras pessoas e ficar em casa até melhorar.

-Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lavar sempre as mãos com água e sabão.

– Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos.

– Evitar aglomerações e mantenha os ambientes ventilados.