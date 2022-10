Gerson Pessoa comenta sobre como ajudar Osasco a permanecer na trilha do desenvolvimento

Com o anúncio da saída da Uber da cidade, uma das empresas unicórnio (empresas de tecnologia privadas avaliadas em mais de um bilhão de dólares antes de abrir seu capital em bolsas de valores) de Osasco, o ex-titular da pasta de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico de Osasco, Gerson Pessoa, comentou na coletiva realizada ontem (5) sobre como a cidade pode continuar crescendo e estar preparada para saídas como essa sem sofrer grandes abalos.

“O Prefeito Rogério Lins já está conversando com outras grandes empresas que têm interesse em vir para cá. Nosso diferencial é que somos uma cidade grande, mas com a atenção de uma cidade do interior. Se o presidente do Ifood precisar conversar com o prefeito, ele liga e é recebido no mesmo dia”, explicou pessoa, exemplificando o cuidado que a cidade tem para com quem investe e traz empregos e geração de renda para o município.

“Além disso, teremos formação de pessoas com o polo tecnológico. Com o nosso mandato, poderemos ajudar orçamentáriamente, porque sim, as vezes esbarramos em problemas orçamentários. Já estou conversando com o Luciano [Camandoni, atual secretário de de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico de Osasco] para saber como poderei ajudar na Alesp”.

Pessoa ainda elencou os outros elementos que vão ajudar a cidade a continuar na trilha do desenvolvimento, como o ecossitema Osvalley, entre outras iniciativas. “O arranjo de características da cidade, o segundo PIB do Estado e 8° do país, ser a cidade que vai entregar pessoal qualificado, isso vai ser fundamental para que as empresas queiram estar aqui”, pontuou.