Cotia realiza mutirão de Papanicolau e mamografia neste sábado (8)

Neste sábado (8), a Prefeitura de Cotia montou estruturas para receber a população, em especial as mulheres, para conscientizar sobre o tema prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e o câncer de colo do útero e proporcionar mais acesso aos serviços de diagnostico e de tratamento.

publicidade

Na UBS Atalaia será oferecido exame de mamografia para mulheres de 40 a 69 anos (conforme agendamento na UBS de referência).

Ainda na UBS Atalaia, e também na Mirizola, Caucaia e Arco Iris serão realizados as coleta de Papanicolau e palestras educativas (para mulheres de 24 a 64 anos).

publicidade

Todas as ações, que fazem parte da campanha do Outubro Rosa, serão realizadas das 9h às 13h. As pacientes devem apresentar: RG, CPF e Cartão SUS.