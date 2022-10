Influenciadores digitais comemoram Dia das Crianças em Osasco com jogo beneficente

Cerca de 40 influenciadores vão comemorar o Dia das Crianças, na quarta-feira (12), em um jogo beneficente no Estádio José Liberatti, em Osasco. A entrada será 1 kg de alimento não perecível.

Antes da partida haverá recreação gratuita para as crianças e famílias da região, das 13h às 16h. Depois, começa a partida, na qual os influenciadores serão divididos em dois times: Instagram x TikTok.

Os influenciadores com presença confirmada no evento são: André Pereira, Antônio Neto, Futblack, Fernandinho BeatBox, Gux Coutinho, Gui Marcondes, Iman Ali Dib, Jorge Gastaldi, Julião Zig, Jotiinha, Jotta, Leo Franco, Lucca Maciel, Lucas Freestyle, Lucas de Paula, Mário Jr, Mabson Rocha, Matheus Tcheco, Markinhos77, Nicholas Torres, Negochecha, Nicholas Coutinho, Pablo Lima, Pedro Diniz, Tiago Tcar, Tutti Batista e WS Júnior.

O jogo proporcionará ainda a oportunidade de doar chocolate para as crianças presentes no estádio. Todos os valores doados serão revertidos na compra de caixas de chocolate. Quem tiver interesse pode doar qualquer quantia na chave do PIX: 28.821.178/0001-12 nominal à Global Scouting Football Assessoria e Marketing Esportivo Ltda.

Todos os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Osasco. O Estádio José Liberatti fica na Avenida Brasil, 1361, no Rochdale.