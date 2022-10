Gerson Pessoa reúne a imprensa e ressalta votação obtida na cidade

O deputado eleito Gerson Pessoa (PODE) reuniu a imprensa na tarde dessa quarta-feira (5) na sede do partido, em Osasco, para uma entrevista coletiva. Além dele, estavam presentes a deputada federal reeleita e presidente do Podemos, Renata Abreu, e os demais membros do partido na cidade, como as vereadoras Elsa Oliveira e Lucia da Saúde; o vereador Carmônio Bastos; o presidente municipal do Podemos, Gelso de Souza, e o secretário de governo de Osasco e coordenador da campanha, Sergio Di Nizo.

Gerson iniciou ressaltando a votação, acima das expectativas, que obteve no último domingo (2). “Falamos sobre a importância de termos deputados compromissados com a cidade, apresentamos propostas, não falamos mal de ninguém, e conseguimos fazer com que 45% dos votos válidos ficassem na cidade de Osasco”, destacou.

A expectativa, segundo revelou o próprio Gerson, era alcançar 35 mil votos em Osasco e 25 mil fora. “Acho que conseguimos passar a nossa mensagem”, justificou o deputado, que se elegeu com 143.571 votos.

Pessoa parabenizou os outros dois deputados eleitos por Osasco, Emidio de Souza (PT) e Rogério Santos (MDB), e informou que já conversou com os dois, colocando-se à disposição para trabalharem juntos pela cidade.

Já a deputada federal Renata Abreu, que obteve 17.208 votos no município, disse que veio especialmente agradecer a votação obtida e reforçar o seu compromisso com a cidade. “Vou continuar sendo a madrinha de Osasco e agora tenho um aliado [Pessoa] para resgatar sonhos, para fazer boa política e ajudar essa cidade a continuar a crescer”, disse a parlamentar, que já destinou R$50 milhões em emendas ao município.

2° turno

Questionados sobre qual seria a posição do partido no segundo turno, tanto na disputa pelo governo do Estado quanto do país, Renata informou que o partido ainda está mantendo conversas.

De acordo com a presidente da legenda, ainda hoje (5) haverá uma conversa entre prefeitos e deputados estaduais do Podemos para a tomada da decisão estadual. “Será uma decisão pragmática, levando em conta as pautas dos prefeitos, dos deputados, os projetos que estão pendentes”, explicou.

“Acredito que ambos [Tarcísio e Haddad] não vão parar as obras. Vamos cobrar esses compromissos”, disse Pessoa, sobre as obras do governo do Estado na cidade, como a nova entrada da Castello Branco na cidade e as promessas do AME (Ambulatório Médico de Especialidades).

Sobre a decisão da eleição nacional, Renata disse que até a semana que vem também será concluído um entendimento com deputados e senadores dos Estados pra que o partido dê a sua posição. “A decisão será desvinculada”, explicou.