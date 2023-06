Gerson Pessoa solicita carreta da mamografia para Osasco

O deputado estadual Gerson Pessoa, líder do Podemos na Assembleia Legislativa, enviou ofício ao secretário Estadual de Saúde, doutor Eleuses Paiva, solicitando a disponibilização da carreta da mamografia para a cidade de Osasco, dentro do Programa Mulheres de Peito.

A iniciativa oferece mamografias gratuitas para mulheres entre 50 e 69 anos, sem a necessidade de pedido médico ou agendamento prévio. Basta apresentar RG e cartão SUS para ser atendida. Caso sejam encontradas alterações no exame ou suspeita de câncer, a paciente é encaminhada para um serviço de referência do SUS para exames complementares, acompanhamento ou tratamento, de acordo com cada caso.

Com 52% da população formada por mulheres, a maioria das osasquenses utiliza o sistema público de saúde e, devido aos compromissos diários, muitas não conseguem realizar exames básicos periódicos de prevenção de doenças, principalmente a mamografia.

O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres em todo o mundo, segundo o Instituto Nacional de Câncer, vinculado ao Ministério da Saúde. Estima-se que cerca de 2,3 milhões de novos casos tenham sido diagnosticados em 2020, representando aproximadamente 24,5% de todos os tipos de câncer femininos. No Brasil, o câncer de mama também é o que mais causa mortalidade entre as mulheres, com as maiores taxas de incidência e mortalidade nas regiões Sul e Sudeste do país.

Além disso, na segunda-feira (5), o deputado Gerson Pessoa realizou uma palestra em seu escritório em referência ao Junho Laranja, uma campanha de conscientização sobre o diagnóstico, tratamento e prevenção da leucemia. A atividade contou com a participação da nutricionista especializada em nutrição oncológica, Chimara Sanches, e também com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, da secretária-adjunta de Saúde, Suzete Franco.