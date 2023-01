Golpista tenta extorquir e acaba preso em Cotia

A Guarda Civil de Cotia deteve ontem (15) um individuo pelo crime de estelionato em Caucaia do Alto, em Cotia.

publicidade

O homem enviou uma mensagem para o celular da vítima informando que a referida havia sido contemplada com uma cesta de uma famosa loja de chocolates e que para receber o prêmio, deveria pagar somente o frete do “motoboy”, no valor de R$ 4,99.

A cliente aceitou o “prêmio”, porém, ao passar o cartão na máquina para pagar o suposto frete, foi cobrado o valor de R$ 4.504,99 e a vítima só percebeu o golpe quando recebeu uma mensagem de texto com detalhes da operação bancária.

publicidade

O sujeito foi conduzido a Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial de plantão determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência, ratificando a voz de prisão, recolhendo o estelionatário a Cadeia Pública de Cotia.