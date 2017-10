Guarda Municipal de Barueri terá viaturas blindadas

Parceria da Prefeitura de Barueri com a iniciativa privada possibilita à Guarda Municipal de Barueri (ligada à Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana) a blindagem de viaturas, a fim de garantir mais segurança aos agentes que atuam no Comando Tático da corporação. O processo já iniciou e é executado pela empresa Newtech, uma das maiores blindadoras no município.

Publicidade

Padrão “três A” será o nível de blindagem balística aplicada nas viaturas, capaz de suportar disparos de armas de alto calibre, como submetralhadoras de 9 milímetros e revolver de 44 Magnum.

“Este é o tipo de blindagem mais eficaz e de maior proteção e atende exigências do Exército Brasileiro”, afirma o diretor executivo da Newtech, Luiz Carlos Monacci.

Além das viaturas receberem proteção, as rodas também serão blindadas o que garante a locomoção dos veículos mesmo ocorrendo a perfuração nos pneus. “Aplicamos uma cinta de proteção que impede que os pneus soltem do aro, e isso possibilita que o condutor saia do local com mais rapidez”, explica Monacci.

A secretária de Segurança e Mobilidade Urbana, Regina Mesquita, ressaltou a importância da blindagem. “É a garantia de mais segurança aos nossos agentes que atuam em locais onde há maior incidência criminal”.

Equipada

Publicidade

A Guarda Municipal de Barueri é uma das corporações mais bem treinadas e equipadas do Brasil.

O sistema de segurança do município possui um monitoramento intensivo, 24 horas, através de câmeras instaladas em pontos estratégicos, drones (transmite em tempo real imagens aéreas utilizados em operações especiais), in loco pela base móvel e por meio do Detecta – sistema integrado que auxilia os trabalhos das polícias Militar, Civil, Científica e da Guarda Municipal de Barueri.