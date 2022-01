Homem é preso após tentar enforcar a esposa com um fio em Osasco

Um homem foi detido pela Polícia Militar após tentar matar a mulher ao enforcá-la com um fio, neste domingo (16), em Osasco.

Uma equipe do 14° Batalhão da PM foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Três Montanhas. No endereço, a mulher contou que o companheiro a levou até uma área de mata e tentou enforcá-la com um fio.

A vítima disse ainda que desmaiou. Em seguida, o agressor a colocou no veículo, pensando que ela já estivesse sem vida. Ao retomar a consciência, a mulher pulou do carro e conseguiu escapar. De acordo com a polícia, a vítima foi encaminha ao pronto socorro e está bem.

O agressor tentou fugir, mas foi detido. Ele foi encaminhado ao 5° DP de Osasco e vai responder por tentativa de homicídio.