Homem é preso em Carapicuíba dirigindo VUC furtado

Nesta terça-feira (15), um homem foi preso em Carapicuíba dirigindo um VUC (Veículo Urbano de Carga) produto de furto.

Os policiais militares do 33º Batalhão receberam, via Copom (Centro de Operações da Polícia) a denúncia sobre o furto de um veículo HR em uma loja de fogos de artifício.

Os policiais então avistaram um indivíduo em frente o comércio, que fugiu da equipe. Nesse mesmo momento, um segundo indivíduo saiu de dentro do comércio, também fugindo juntamente com o passageiro do veículo HR/branca que estava na frente do comércio.

A equipe conseguiu deter o motorista do veículo, que ostentava placas divergentes.

Dentro do HR os policiais encontraram um par de placas, nenhuma delas do veículo original. O chassi do veículo foi consultado e foi constatado que era furtado, com o miolo estourado, sendo utilizado com uma tesoura como chave.

Também foi localizada uma caixa de fogos Girândola 468 cores, juntamente com uma chave de fenda e um pé de cabra utilizado para o arrombamento da porta.

Um dos criminosos abandonou um celular durante a fuga. O outro foi conduzido ao Plantão Policial de Carapicuíba.