Homem é preso no Jardim Aliança, em Osasco, após bater veículo roubado

Um homem foi preso neste sábado (26), no Jardim Aliança, zona norte de Osasco, por roubo de veículo.

Policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar recuperaram o carro roubado quando se depararam com o homem dirigindo na contramão em alta velocidade. A equipe estava em deslocamento pelo bairro Jardim Aliança quando visualizou o carro e deu ordem de parada ao condutor, que não obedeceu e fugiu. No percurso o motorista colidiu em outro veículo, desembarcou e tentou fugir a pé, mas acabou preso.

Após a consulta veicular, constou-se que o carro havia sido roubado um dia antes, em 25 de agosto.

O homem foi conduzido ao 5º Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.