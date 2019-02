Horóscopo de Hoje: quarta-feira, 20 de fevereiro

Horóscopo de Hoje para esta quarta-feira, 20 de fevereiro de 2019. Confira as previsões do horóscopo do dia para o seu signo e a simpatia do dia.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: As lembranças do passado te assombram já faz algum tempo, parece que a lua irá amplificá-las de tal forma que podem te transformar em uma pessoa diferente e muito dedicada. Vai conceber o amor de uma maneira diferente. Não tenha medo de fazer o impossível por uma pessoa que realmente vale a pena, isso será compensado em grande estilo. Vai descobrir uma parte oculta dessa pessoa.

Dinheiro & Trabalho: Será capaz de reconciliar os diferentes compromissos e não se deixe vencer pelas diferentes tarefas que terá que enfrentar, graças principalmente à carga positiva desta fase. Uma notícia muito esperada chegará àqueles que estão esperando por um trabalho trazendo harmonia e tranquilidade.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A cumplicidade é um ingrediente que se ganha e, embora possa nem sempre estar presente, você vai obtê-lo ao longo do tempo. Pouco a pouco, vem gerando alguns bons momentos, mas falta um pouco mais para se unir melhor a essa pessoa. Somente com o tempo e com determinados esforços você conseguirá que o universo jogue a seu favor e o amor permaneça.

Dinheiro & Trabalho: Terá um profundo espírito de colaboração que lhe permitirá fazer um bom trabalho de equipe que alimentará não apenas os lucros, mas também a autoestima. Se você lida com informações multimídia, terá as estrelas do seu lado que irão ajudá-lo a aumentar seu talento, aumentando as chances de renda.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Os efeitos da superlua podem se tornar uma espécie de desculpa para fazer uma mudança radical em qualquer uma das áreas do seu coração que queira destacar. Se você está em um casal, será capaz de enfrentar algumas contradições que tem gerado durante estes dias. Na solidão, poderá ver muito melhor o que deseja em sua vida e terminar radicalmente com esses aspectos negativos.

Dinheiro & Trabalho: Você deve ser menos pretensioso e mais respeitoso com as necessidades da empresa. Não é o momento de expressar suas necessidades, mas de pôr mãos à obra. Para aqueles que estão à procura de novas oportunidades, será possível ter uma importante reunião para a carreira profissional. Mas, primeiro, será necessário colocar questões antigas em ordem.

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Parece que tanto amor está saturando seu sistema. Você realmente deve começar a se concentrar na pessoa que gosta, sem deixar de lado suas próprias aspirações pessoais. Chegou a um ponto em seu relacionamento cotidiano que começa a se cansar de que seja sempre o mesmo. Neste exato momento vai querer mudar radicalmente sua vida e talvez de parceiro.

Dinheiro & Trabalho: Hoje você deve ser rápido nos reflexos para captar instantaneamente as ocasiões que aparecerão rapidamente, caso contrário, os resultados não serão os sonhados. Aqueles que trabalham em um relacionamento de dependência serão favorecidos e terão a oportunidade de expor suas habilidades, obtendo reconhecimento.

***

***

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você é uma pessoa que tem uma reputação de ser indecisa, hoje parece que vai querer demonstrar isso em grande medida com o seu parceiro. O que um dia era algo que fazia com especial interesse será alterado por certas práticas negativas. Vai se recusar completamente a seguir as demandas do seu parceiro e vai impor suas próprias. Pode ser que essas mudanças de rumo não sejam boas para você.

Dinheiro & Trabalho: Poderá passar por momentos difíceis devido a um esquecimento que comprometerá grande parte do trabalho, esteja atento a tudo. A situação para os do primeiro decanato é um pouco complicada, terão muitos compromissos e ainda terão que consertar uma situação chata pela qual estão passando.

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: O amor é um dos sentimentos que mais o ajuda em sua autoestima. Parece que você precisa em todos os momentos ter alguém para lhe contar tudo de bom que possui. Essa ideia de um relacionamento especial que você pode ter não deve se basear na necessidade ou na quantidade de elogios que isso representa, e sim nos sentimentos que sente estando ao lado dessa pessoa e querer estar próximo a dela.

Dinheiro & Trabalho: A tenacidade e a segurança não lhe faltam: tente envolvê-los em uma atividade mais lucrativa. O trabalho mental será valorizado por uma veia criativa muito fértil. Se é responsável por um setor, delegará uma tarefa delicada, que requer muita precisão, a uma pessoa de confiança que você tem certeza que saberá administrar.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Parece que o seu parceiro vai realmente conhecer todas as suas fraquezas durante o dia de hoje, você estará muito consciente de algumas das suas decisões e isso será notado. Vai querer acompanhá-lo e aconselhá-lo, mover-se de acordo com suas ordens e conhecer um pouco mais suas opiniões. O tempo serviu para que se unam um pouco mais, agora só falta esse ponto de apoio que um deve ser para o outro.

Dinheiro & Trabalho: Terá a possibilidade de tornar essa fase dinâmica novamente, fazendo um investimento bem-sucedido, prestando atenção para não despertar a inveja no ambiente profissional. Aqueles do segundo decanato vão amar as coisas que fazem, vão cuidar dos mínimos detalhes das tarefas que terão que desenvolver e saberão como personalizar suas ações.

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: As ideias que você coloca em prática com seu parceiro podem ser as melhores. Tem uma imaginação que se moverá com as estrelas. Parece que responde a uma série de influências que não devem preocupá-lo, apenas se preocupe em responder corretamente suas dúvidas e expor perfeitamente cada passo que está desejando dar ao seu lado.

Dinheiro & Trabalho: Hoje, sua atividade pode ser mais vantajosa e trazer os reconhecimentos que você estava procurando. Mova-se com astúcia para não perder nenhuma chance. Os nascidos no segundo decanato podem esperar algumas tensões durante o dia de hoje. A situação econômica é alternada, com a possibilidade de lucros extras.

Saúde & Bem-estar: Pode ter dor de ouvido devido às mudanças repentinas de temperatura. Cuidado também com as infecções. Você tem que cuidar de si mesmo para que seus problemas não aumentem. Faça algum esporte e mude a sua alimentação.

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Seu relacionamento começou recentemente, os primeiros meses foram idílicos e você estava começando a sentir que seu parceiro era a pessoa certa, com quem poderia construir um futuro. No entanto, esta semana, o comportamento de seu parceiro mudará radicalmente e não saberá a que o atribuir. Vai tentar com que a pessoa que ama lhe dê uma explicação, mas ela será evasiva. As estrelas aconselham a cortar o relacionamento imediatamente.

Dinheiro & Trabalho: Hoje a situação parece ser vantajosa e rica de boas ocasiões. O céu lhe trará novidades úteis e projetos de trabalho arrojados. Tente desenvolver o trabalho da melhor maneira possível. Os mais novos vão encontrar um momento importante e construtivo na vida profissional. As estrelas aconselham refletir sobre as próprias ambições.

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: O dia é mágico para demostrar amor e carinho. Sua cama será o lugar de onde não vai querer sair hoje depois de uma noite especial com seu parceiro. Seu olhar muda completamente quando você sabe que tem aquela pessoa especial ao seu lado, vai sonhar acordado com muito amor.

Dinheiro & Trabalho: O momento de superar algumas dificuldades está muito próximo, mas você deve evitar invadir o espaço de colegas para evitar o risco de vingança por parte de alguns. As estrelas aconselham os nascidos no terceiro decanato a dedicarem-se com paixão ao que realmente lhes interessa. Estão aparecendo novas oportunidades de lucro no horizonte.

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O vento parece soprar a seu favor em alguns aspectos e isso em grande medida será perceptível. Você está em um momento pessoal especial, sabe que não há como voltar atrás e conhece perfeitamente o seu mais profundo destino sentimental. Nestes dias obedeceu às indicações de alguém da sua família, não é que vá contra a sua vontade, mas faz o que lhe dizem sem sentir nada. Siga o seu instinto e seu coração.

Dinheiro & Trabalho: Você deve evitar ser deixado para trás no trabalho e tentar se conter para não aumentar ainda mais a tensão; pode agir de maneira incorreta e pagar as consequências. Atualize seus conhecimentos com cursos ou vídeos. Para aqueles que trabalham em um relacionamento de dependência, as coisas vão muito bem. Poderão, de fato, enfrentar despesas extras sem riscos excessivos.

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você sempre foi um pouco ciumento, mas ultimamente esses ciúmes estão ficando cada vez mais insanos. No entanto, o comportamento do seu parceiro é impecável, é você quem deve lidar com suas inseguranças. Seu parceiro está tendo muita paciência porque ele o ama muito, mas não abuse porque a paciência dele também tem limites. Se não pode lidar com isso sozinho, procure ajuda profissional.

Dinheiro & Trabalho: Você será preciso, incansável e focado; localize seus objetivos claramente e os obterá com um critério e uma força esmagadora. Todos vão parabenizá-lo. Se tem um emprego em um relacionamento de dependência, poderá ter que suportar ritmos estressantes e uma forte sensação de sofrimento. Mas o apoio dos colegas irá recompensá-lo muito.

Simpatia do dia | Simpatia para deixar de querer e amar alguém

Nunca é tarde demais para começar de novo. Quando as coisas não correram bem por uma razão ou outra, não tem que superar sua dor e decepção, brandindo o escudo da vitimização, mas melhor, tentando resolver o conflito interno com a ajuda espiritual e também de pessoas próximas a você, da sua inteira confiança.

Um outro método é recorrer à magia branca, que somente trabalha para o bem das pessoas.

A recomendação mais clara para esquecer um antigo amor que só lhe traz angústia e dor é que realize essa simpatia com fé. Você deve pensar sobre o que você vai conseguir, não desejando o mal a ninguém, apenas a sua tranquilidade e bem-estar.

