Horóscopo do Dia 01/02 | Previsões para todos os signos hoje, segunda-feira

Confira as previsões do Horóscopo de Hoje, 1º de fevereiro de 2021

Horóscopo do Dia 01/02, segunda-feira. Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo do Dia 01/02: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Vai recapacitar e deixar o passado para trás. Começará a investir mais nessa pessoa que pode lhe oferecer tudo o que deseja num parceiro. A influência da Lua trará renovação nesse relacionamento…

Dinheiro & Trabalho: Vai encontrar em seu caminho alguém que lhe trará uma ideia brilhante, uma nova maneira de ver seu trabalho, um novo método que o liberte de um certo fardo. É inevitável que coisas boas entrem em sua vida. Depois de um… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: É hora de mudar, de deixar para trás os medos e explorar algo diferente com relação à pessoa que gosta, quebre as regras e sua rotina. A influência do planeta do amor, cria uma estrutura…

Dinheiro & Trabalho: Se de repente você vê algo estranho ao seu redor com as pessoas que trabalha, não se surpreenda, porque é em um período em que o mais incomum pode acontecer. Basta não se deixar impressionar negativamente. É… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Muitas coisas que estavam ocultas e adormecidas no campo sentimental serão reveladas. Você as entende muito bem e com isso um sonho feliz começa a se tornar realidade…

Dinheiro & Trabalho: Durante o dia de hoje você vai se deparar com pessoas com ideias e um tipo de criatividade completamente diferente da sua. Use sua inteligência e veja o que pode ser aproveitado ou modificado para ter sucesso nas tarefas… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia 01/02:TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Sua vida amorosa deve se destacar muito neste mês, você merece. As melhores influências dos astros lhe darão a oportunidade de fortalecer ainda mais os laços que tem com essa…

Dinheiro & Trabalho: No caso de você estar procurando um novo emprego, estes dias serão os ideais para encontrá-lo, porque seu carisma está aumentando e será impactado positivamente por entrevistas de emprego. Por sua vez, se você tiver… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Vai perceber que valeu a pena esperar o momento certo para poder declarar seus sentimentos a essa pessoa que ama. Vão verificar que o caminho que estão seguindo é ótimo para…

Dinheiro & Trabalho: No plano financeiro, você será capaz de pagar as contas com muita facilidade. Vai começar a partir deste mês uma boa etapa na economia, deve aproveitá-la muito bem, procure poupar um pouco. Hoje sua mente… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: No campo sentimental, vai realizar seu sonho e logo estará vivendo um belo relacionamento com essa pessoa especial. As estrelas o ajudarão a se comunicar claramente com…

Dinheiro & Trabalho: Está sentindo uma necessidade de abrir novos contatos e uma retenção temporária de suas atividades sociais para que possa colocar todas as suas coisas em dia. Tudo isso pode deixá-lo pronto para um novo emprego ou uma… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo do Dia 01/02:LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Surgirão situações muito intensas nos assuntos sentimentais, mesmo de maneiras misteriosas. Portanto, abra seu coração para amar. A comunicação com alguém que lhe é muito…

Dinheiro & Trabalho: É importante se sentir bem com o trabalho. Hoje você desejará alguma atenção positiva, precisa saber que suas habilidades profissionais são valorizadas e isso ajuda suas conquistas. Talvez você queira mais reconhecimento do seu… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Este mês será o portal que abrirá o caminho para o coração daquela pessoa que tanto lhe interessa. A vida é muito complexa, mas o levará de uma forma leve. Analise tudo com mais…

Dinheiro & Trabalho: Sua posição no trabalho é sólida, graças ao seu esforço e dedicação, mas não é o suficiente. Certas situações irão empurrá-lo para entregar mais de você, a demanda será crescente. Com relação às finanças, meça bem os riscos… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Deve se organizar melhor em alguns aspectos se deseja conquistar o coração de alguém, especialmente ao planejar tudo. A Lua vai carregar a sua energia amorosa. Vai se sentir…

Dinheiro & Trabalho: Na área profissional, você terá sucesso em tudo o que empreender. Confie na sua capacidade e conhecimentos adquiridos no seu campo. Combine suas habilidades criativas, seu charme magnífico e sua facilidade de… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia 01/02: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Encontrará uma pessoa que parecerá ser um amor de sempre, de outras vidas e de outros mundos. As estrelas permitirão que desfrutem muito de cada momento juntos fazendo com…

Dinheiro & Trabalho: Se você é empregado, no nível profissional, deverá tomar decisões muito inteligentes. O crescimento será possível graças a certas negociações que vem conduzindo com extrema competência. O sucesso está sorrindo para… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Falando com essa pessoa verá como se expressará de uma forma totalmente renovada. Não tenha vergonha de falar o que sente, porque este sentimento é uma das mais belas experiências…

Dinheiro & Trabalho: Você está tendo ideias que têm um grande potencial. Mas lembre-se de que certas ações na profissão só podem ser desenvolvidas com a ajuda de terceiros, assim poderá implementar seus projetos sem desperdiçar seu… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Existirão muitas possibilidades de encontrar dentro dos seus conhecidos alguém com seus mesmos interesses e valores. A Lua ingressou no seu signo fazendo com que tanto você como…

Dinheiro & Trabalho: Vai entrar em um período em que seus colegas reconhecerão todos os seus méritos e lhe oferecerão a mais ampla colaboração para atingir suas metas. Se você tem um projeto em mente, exponha-o a eles. Dessa maneira o… Continue lendo o signo Capricórnio

