Horóscopo do Dia 01/05: previsões para todos os signos hoje, sábado

Horóscopo do Dia 01/05: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sábado.

publicidade

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O amor irá romper em sua vida, quase sem você perceber sua presença, o que é difícil para um signo que está sempre antenado. No momento que essa pessoa colocar as armas dela para…

Dinheiro & Trabalho: A responsabilidade cada vez maior que você terá no seu dia a dia será decisiva para avançar na profissão. Existe uma influência planetária que o levará a uma condição capaz de combinar uma… Continue lendo o horóscopo do dia 01/05 signo Touro

publicidade

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Bem no estilo do seu signo você atrairá a atenção daquela pessoa que há muito tempo está girando em sua cabeça e coração. Apenas não a deixe pensando se da sua parte é isso ou outra…

Dinheiro & Trabalho: A diretriz deste mês no seu horóscopo será a estabilidade financeira. Não haverá grandes imprevistos e você devido a uma situação única deverá ter suas contas sob controle. No trabalho, embora o… Continue lendo o horoscopo do dia 01/05 signo Gêmeos

publicidade

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Alguém que jamais deixou de pensar em você começará a manter um contato mais intenso, algo agradável e ao mesmo tempo inquietante porque você nem desconfiava sobre isso…

Dinheiro & Trabalho: Você terá à sua disposição as condições necessárias para colocar em prática um plano que melhorará em muito as suas perspectivas de crescimento no trabalho. Junto com este novo mês, uma nova… Continue lendo o horóscopo do dia 01 de maio de 2021 signo Câncer

Horóscopo do Dia: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Não se surpreenda se você encontrar alguém que desperte sua atenção e cujos olhares mostrem bem o que pensam. Embora a situação que se criará seja de bastante energia, mantenha…

Dinheiro & Trabalho: Durante este mês, você descobrirá novas maneiras de aumentar sua produtividade e enfrentar com novas ideias as situações de trabalho que surgem. Você estará em uma ótima posição para fazer… Continue lendo o horóscopo do dia 01 de maio de 2021 signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você precisa ser mais confiante se quiser que a solidão pare de ser sua parceira. Não fique cheio de dúvidas e receios, se o que você deseja e sabe que pode dar certo, vá em frente, não…

Dinheiro & Trabalho: Um pouco mais de paciência será essencial neste período, especialmente no campo financeiro, já que logo verá resultados palpáveis e promissores. Não fique impaciente porque o dinheiro… Continue lendo o horoscopo do dia 01/05 signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Algumas das respostas que você procura no amor estão bem na sua frente, para saber reconhecê-las, você deve parar de achar que é impossível. Tudo está a seu favor, tudo o leva ao…

Dinheiro & Trabalho: Certos alinhamentos neste período ajudarão você a alcançar o destino financeiro que precisa. Sua generosidade na maneira como pensa em lidar com o dinheiro será recompensada. No trabalho, uma… Continue lendo o horóscopo do dia signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: O amor em sua vida agora terá muitas facetas e você descobrirá que uma delas não é totalmente estranha e que valerá a pena ser explorada. Uma experiência com alguém que será extremamente…

Dinheiro & Trabalho: Não limite a sua visão, se contentar com o que foi conseguido até agora é certo, mas ao mesmo tempo você pode ganhar mais. Acredite na sua capacidade de aumentar o dinheiro que flui por… Continue lendo o horoscopo de hoje signo Escorpião

Horóscopo do Dia: SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Desde que saiba como fazer isso sem ter receios se vai dar certo ou não, este final de semana é bom para ir atrás de quem seu coração verdadeiramente se inclina. De fato, com algum…

Dinheiro & Trabalho: Com fé e entusiasmo, as coisas vão melhorar, o ciclo planetário que se abre neste mês em seu signo traz novidades, e apesar das dificuldades, você descobrirá novas maneiras de ter opções que tragam… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Estar perto de alguém que desperte seus sentidos todos e o faça se sentir desejado é o que deve acontecer neste mês com você. É alguém que vai se mostrar muito carinhoso, afetivo e…

Dinheiro & Trabalho: Não se trata de brigar ou de se afastar, mas sim de se preservar. Você terá que controlar certas atitudes no trabalho. Não confie seus sonhos profissionais nem muito menos os pessoais. Não permita que… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: É hora parar de insistir em algo que não funciona e de olhar melhor para o que está ao seu redor, prestar mais atenção em outras pessoas já que poderia ter uma grande uma surpresa…

Dinheiro & Trabalho: É um mês excelente onde deixará para trás a nuvem de confusão que há no ambiente e conseguirá entrar em sintonia com seus verdadeiros objetivos profissionais. Novas idéias e percepções relacionadas… Continue lendo o horóscopo do dia signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Suas emoções e sentimentos aumentarão. Você estará em breve com alguém que pode fazer com que se sinta na plenitude. É um ótimo ambiente astral em torno de você para declarar…

Dinheiro & Trabalho: Suas idéias produzirão bons resultados, dias de bastante movimento esperam por você em seu trabalho, e algo que você tem desejado há algum tempo começará a trazer os resultados que você espera. É o… Continue lendo o horóscopo do dia signo Peixes

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A atração envolve você com uma auréola de energia e sedução, bem do seu signo. Você despertará a atenção por onde passa e um certo olhar cativante o deixará desconcertado. Será o…

Dinheiro & Trabalho: A partir deste momento sua situação financeira se fortalece, tudo vai se remendar mais rápido do que você pensa, mas há um risco de você exceder suas despesas, tente encontrar o ponto médio entre… Continue lendo o horóscopo de hoje 01/05 signo Áries

TÚNEL DO TEMPO// Internet relembra e ri de pegadinha clássica do programa de Silvio Santos sobre Osasco