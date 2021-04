Internet relembra e ri de pegadinha clássica do programa de Silvio Santos sobre Osasco

Voltou a ganhar destaque nas redes sociais esta semana uma pegadinha clássica do programa de Silvio Santos na qual os vencedores de uma falsa premiação ficam contrariados ao descobrirem que ganharam uma viagem para Osasco, após o terceiro e o segundo colocados serem contemplados com viagens para o exterior.

A brincadeira foi gravada nos anos 1990, era de ouro das pegadinhas do SBT, e conta com a participação de Celso Portiolli.

Trecho do vídeo com a pegadinha sobre Osasco foi compartilhado nos últimos dias por páginas e perfis populares nas redes sociais, como o “Grandes Momentos da TV Brasileira”. Diversos internautas emendaram a brincadeira: “Chamar pra ir em Osasco, ok… Agora, não convidar pra comer um dogão no Largo com TUDO pago, aí é muita sacanagem”, brincou um seguidor.

“Melhor que isso só se fosse em Guarulhos”, foi outro comentário. “Até eu, que amo minha cidade, ia ficar pistola”, comentou uma internauta. “Eu ri HORRORES disso, e prefiro acreditar que não é armado”, emendou outra. “Não entendi a piada. Quem prefere Paris ou Disney a Osasco?”, brincou um seguidor.

Veja a pegadinha na íntegra: