Mídias digitais, manutenção, visagismo e outros: cursos gratuitos em Osasco abrem inscrições

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre) da Prefeitura de Osasco, em parceria com o Senac e o Senai, oferecerá oito cursos gratuitos de qualificação profissional.

publicidade

As inscrições poderão ser feitas de 3 a 7 de maio, das 9h às 16h, nas três unidades do Portal do Trabalhador de Osasco.Para participar, é necessário ter o Ensino Fundamental completo e apresentar o CPF, Carteira de Trabalho e um comprovante de residência.

Confira abaixo a relação dos cursos gratuitos oferecidos em Osasco:

– Higiene na manipulação de alimentos

publicidade

– Técnicas de visagismo para profissionais de beleza

– Técnicas para criação de loja virtual

publicidade

– Técnicas para reduzir perda ou desperdício de alimentos

– Seja um profissional de mídias digitais

– Aprenda a realizar reparos em computadores

– Aprenda a desenvolver projetos de iluminação

– Aprenda a realizar manutenção em instalações elétricas

Serviço

Cursos gratuitos de qualificação profissional // Inscrições: De 3 a 7/5 // Local: Portais do Trabalhador de Osasco (endereços abaixo) // Horário de atendimento: 9h às 16h

Unidades do Portal do Trabalhador:

. Portal do Trabalhador Centro – Rua Fiorino Beltramo, 350.

. Portal do Trabalhador Jardim Santo Antônio – Avenida João de Andrade, 1.778 – zona Sul.

. Portal do Trabalhador Helena Maria – Avenida Presidente Costa e Silva, 372 – Jardim Helena Maria – zona Norte.