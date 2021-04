A Havan de Osasco recebeu mais de 60 mil currículos para 200 vagas de emprego na loja, inaugurada nesta quinta-feira (29). A informação foi divulgada pelo dono da empresa, Luciano Hang, nesta sexta.

publicidade

Foram, em média, 300 candidatos por vaga na Havan Osasco, índice que é quase o dobro que o do curso mais concorrido, o de Medicina, na USP, que ficou em 154,6 candidatos/vaga.

A loja da Havan em Osasco, em Presidente Altino, é a 157ª unidade da rede. Tem mais 20 mil metros quadrados e conta com amplo espaço de conveniência, praça de alimentação, e estacionamento com capacidade para 650 vagas.

publicidade

Para se candidatar a oportunidades de trabalho na Havan, acesse o site de vagas da empresa.

Sósia do “Véio da Havan”

Luciano Hang também comentou nesta sexta sobre o sósia dele que viralizou nas redes sociais esta semana. “Todo careca é muito parecido. Só que eu sou mais feio”, brincou.

publicidade

O “Véio da Havan” também prometeu que, se for a Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso, vai conhecer a dona do estabelecimento que, sem saber que era um sósia, ficou orgulhosa por ter recebido “Luciano Hang” em seu comércio.

VÍDEO// Rogério Lins faz “dancinha do carpinteiro” ao lado de Tirulipa, Luciano Hang e Patrícia Abravanel na Havan Osasco