Luciano Hang, que abre Havan em Osasco nesta quinta, ganha sósias pelo país

O polêmico e irreverente empresário Luciano Hang, dono da Havan, que abriu loja em Osasco nesta quinta-feira (29), ganha sósias pelo país.

Viralizou esta semana o relato sobre um sósia misterioso que tem se passado pelo próprio Luciano Hang e posado para foto e tudo com fãs do empresário em Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso.

A filha da dona de uma lanchonete chegou a se emocionar ao relatar que “Luciano Hang” foi comer cachorro-quente no estabelecimento da mãe dela. “Disse que foi lá porque recomendaram que é o melhor da cidade”, contou, nas redes sociais. O mesmo homem tem andado por diversos estabelecimentos da cidade se passando pelo “Véio da Havan”, segundo outros relatos.

Em São José dos Pinhais, no Paraná, Roque Olders foi até candidato a vereador, pelo PTB, com seu estilo “Véio da Havan”. “Todo mundo quer tirar foto, o pessoal se confundindo”, relatou, em entrevista ao telejornal local “São José Alerta”.

“A maioria das pessoas diz que sou o sósia do Luciano Hang, o dono da Havan. Você também me acha um pouco, nada ou muito parecido com ele?”, questiona ele, em seu site. Comente abaixo o que você acha!

Havan Osasco

A loja da Havan em Osasco abre as portas ao público nesta quinta-feira (29). A unidade tem mais 20 mil metros quadrados e conta com amplo espaço de conveniência, praça de alimentação, e estacionamento com capacidade para 650 vagas. A loja gerou cerca de 200 empregos diretos. Para se candidatar a oportunidades de trabalho na Havan, acesse o site de vagas da empresa.

Na noite de ontem, solenidade de inauguração da Havan Osasco reuniu diversas celebridades da Rede TV! e SBT. Em um momento descontraído da festa, o prefeito Rogério Lins (Podemos) embalado por Tirulipa, caiu na “dancinha do carpinteiro”, ao lado do humorista, de Luciano Hang e de Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos.