Horóscopo do Dia 01/07: confira as previsões para o seu signo hoje, quinta-feira

Horóscopo do Dia 01/07: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quinta-feira.

publicidade

Horóscopo do Dia: CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: No campo do amor, você terá uma boa chance de se encontrar com a pessoa ideal para ser seu parceiro e com a qual sonhou por muito tempo.

Dinheiro & Trabalho: Neste novo período, serão lançadas as bases para conseguir alcançar objetivos particularmente importantes. Você tomará as decisões finais sobre seu futuro profissional e seguirá passos concretos para realizar suas… Continue lendo o horóscopo do dia signo Câncer

publicidade

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: No campo sentimental, deve colocar os pensamentos negativos de lado. O amor estará entrando em sua vida e será através de alguém que conhecerá por meio de um amigo.

Dinheiro & Trabalho: A partir de hoje seus campos financeiro e profissional serão iluminados. As dificuldades serão esquecidas e você se sentirá grato pelas coisas boas que entram em sua vida. Começará a dar os passos certos que o levarão a cumprir… Continue lendo o horóscopo do dia signo Leão

publicidade

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Os assuntos do coração começam a melhorar. Lembre-se de que o amor é para você quando sente que alguém ilumina sua alma, não uma luta persecutória por atenção e afeto.

Dinheiro & Trabalho: Se você está procurando ou quer mudar de emprego para algo que melhor se adapte às suas ambições, deve manter os olhos e os ouvidos abertos. Só então poderá aproveitar a oportunidade fugaz que vai passar pela… Continue lendo o horóscopo do dia signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Nos relacionamentos amorosos você viverá um novo começo. Pode ter muita certeza de que a chegada do amor em sua vida é iminente e promete felicidade.

Dinheiro & Trabalho: No campo financeiro e profissional as coisas começarão a funcionar melhor. É um bom momento para fechar acordos com novos sócios ou colaboradores que lhe darão o que precisa. No trabalho, o ambiente será amigável e as… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Neste período, você mesmo poderá surpreender-se com o seu lado mais romântico, estará carregado de gestos e palavras que vão conquistar essa pessoa.

Dinheiro & Trabalho: No âmbito profissional, as coisas vão melhorar muito, terá um ótimo dia com reuniões ou projetos importantes. Você começará a trabalhar e será altamente produtivo durante toda a jornada, fazendo com que as horas passem… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se essa pessoa que conhece há muito tempo começou a tomar parte dos seus sentimentos, faça um pouco de mágica para que essa amizade se torne algo mais especial.

Dinheiro & Trabalho: Seguir sua linha de esforço e responsabilidade no trabalho vai lhe dar sua merecida recompensa. Por outro lado, se você está envolvido em um projeto ou planeja algo com vistas ao futuro, este pode ser o momento certo… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Sagitário

Horóscopo do Dia: CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Saiba aproveitar ao máximo a sua autonomia e obterá excelentes resultados. Aproxime-se da pessoa de quem você gosta, mesmo que pense nela como um amor platônico.

Dinheiro & Trabalho: Você alcançará melhorias importantes no trabalho, terá grandes oportunidades, reconhecimento e talvez seja promovido. Tudo isso será fruto da sua perseverança e dedicação. Algumas portas importantes… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se realmente você está amando alguém, não complique sua vida com suposições. Uma boa comunicação às vezes pode ser suficiente para estabelecer um maior contato.

Dinheiro & Trabalho: Tudo está sendo muito positivo, terá a oportunidade de alcançar o maior sucesso, se combinar sua força com alguém próximo a você. Por outro lado, poderá ficar aliviado por explicar a alguém no trabalho algumas coisas… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: As estrelas anunciam boas notícias na área sentimental. Sua personalidade será enriquecida pela ancoragem e otimismo de Vênus.

Dinheiro & Trabalho: Em relação aos seus assuntos profissionais, haverá uma atitude muito positiva. Vai se esmerar para cumprir suas tarefas e obrigações e oferecerá sua colaboração a quem trabalhar ao seu lado. Você tem a oportunidade ideal de… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No campo sentimental, será beneficiado quando confessar seus sentimentos à pessoa escolhida e conseguir penetrar no coração dela. Assim dará início a um relacionamento sentimental…

Dinheiro & Trabalho: A nível profissional, você é o tipo de pessoa que sempre luta e não se deixa vencer pelas adversidades do destino e por isso vai ganhar mais do que pensa. As recompensas pelo seu trabalho árduo não virão imediatamente… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Entrará numa fase incrível na sua vida amorosa. O romance estará em alta. Você poderá encontrar seu futuro parceiro de vida em uma reunião de amigos.

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, vai se propor recuperar o tempo perdido, vai finalizar muitas coisas que estavam pendentes e isso começará a deixar a casa em ordem. É bom que você continue mantendo sua cabeça erguida e espere… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Como é maravilhoso sentir a influência do seu encanto pessoal. Com a pessoa que gosta você viverá deliciosas situações românticas. Um senso de amor único e quase sobrenatural será…

Dinheiro & Trabalho: A boa sorte veio para ficar no campo do trabalho e tudo o orienta na direção certa. Muitos de seus assuntos vão começar a melhorar. Não deixe ninguém o colocar de lado ou fazer você duvidar de suas habilidades, seja o… Continue lendo o horóscopo do dia signo Gêmeos

LUXO, TRAIÇÃO E MORTE// Milionária teria oferecido R$ 200 mil pela morte de morador de Alphaville