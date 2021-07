Podemos reforça convite para Ribamar se filiar ao partido

O Podemos tem insistido nos convites para que o presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador Ribamar Silva, deixe o PSD para entrar no partido.

Ribamar foi o vereador mais votado na última eleição e é considerado nome forte na disputa por uma vaga de deputado em 2022, além de ser potencial candidato a prefeito de Osasco em 2024, quando o atual prefeito, Rogério Lins, também do Podemos, não poderá disputar reeleição.

Na terça-feira (29), o presidente da Câmara de Carapicuíba, César Augusto José, o Guto, do Podemos, e o vereador Welton Camilo Leite Bonadio, de Capela do Alto, também do Podemos, prestigiaram a sessão da Câmara de Osasco e reforçaram o convite para que Ribamar se filie ao Podemos.

O vereador Carmônio Bastos, um dos três representantes da legenda na Câmara osasquense, convidou Ribamar publicamente. “A família hoje está grande aqui, são três vereadores da casa, mais dois convidados e confiante que teremos o presidente da Casa na nossa família. O Podemos está sempre comprometido com você e convite continua de pé”, disse.

Ribamar Silva aproveitou para deixar uma resposta ao convite no ar. “Sempre fico lisonjeado com o convite que Vossa Excelência sempre faz sobre o Podemos e pode ter certeza que Podemos”, brincou.