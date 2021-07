Cielo abre inscrições para vagas de estágio em Barueri com remuneração de até R$ 2 mil

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 2021 da Cielo, empresa líder de pagamentos eletrônicos no país, sediada em Alphaville, Barueri. São 22 vagas de estágio destinadas aos estudantes de graduação que tenham formação prevista para 2022.

Para estudantes que estiverem no penúltimo ano do cursos, a bolsa-auxílio será de R$ 1,8 mil. Já quem estiver no último ano receberá R$ 2 mil. O pacote de benefícios inclui assistência médica e odontológica, previdência privada, auxílio-refeição e alimentação, fretado, vale-transporte ou estacionamento, seguro de vida e Programa “De Bem com a Vida”, que inclui atividades voltadas à qualidade de vida e saúde mental dos colaboradores.

Durante o processo seletivo, os candidatos selecionados poderão escolher área de interesse e serão treinados e acompanhados pela Universidade Cielo, que oferece trilha de desenvolvimento pessoal e profissional. O programa tem duração de 12 meses e pode ser prorrogado por igual período.

“Buscamos quem queira transformar a empresa e o mundo em um lugar melhor. Buscamos pessoas inovadoras, capazes de encarar este momento de transformação digital num ambiente sustentável, colaborativo e inclusivo”, explica Fernando Pinto Lima, head de Gente, Gestão e Performance da Cielo.

Processo seletivo e inscrições nas vagas de estágio da Cielo:

O processo seletivo do Programa de Estágio 2021 da Cielo é composto por oito etapas, sendo: inscrições, game recrutamento, Fit cultural, dinâmica de grupo online, entrevistas finais, aprovação, processo admissional e início do estágio, previsto para setembro.

Devido à pandemia de covid-19, o processo de seleção e o início das atividades de estágio serão de forma remota. Após a pandemia, os estagiários cumprirão jornada de 6 horas diárias diretamente na sede, em Alphaville.

Para se inscrever, o interessado deve acessar o site de recrutamento da empresa, onde também podem ser encontradas mais informações, e fazer o cadastro. As inscrições vão até o dia 15 de julho.

