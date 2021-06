Pessoas com 42 anos já podem se vacinar contra a covid-19 em Carapicuíba

A vacinação contra a covid-19 em pessoas com 42 anos ou mais começou nesta quarta-feira (30) em Carapicuíba. Para receber a primeira dose da vacina, é necessário comparecer em um dos polos de vacinação com RG, Cartão SUS, CPF e comprovante de residência.

No Ginásio Ayrton Senna (Avenida Antônio Faustino, 98, Cohab 5) são vacinados aqueles que chegam a pé. Já no Estádio do Niterói (Avenida Pilar do Sul, na Cohab 2), a vacinação acontece no sistema drive-thru (dentro do carro). Em ambos os pontos, a vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábado das 8h às 15h.

A administração municipal orienta que todos façam o cadastro no site Vacina Já, do governo do estado, para agilizar o atendimento.

Também estão sendo vacinadas pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente (BPC) com 18 anos ou mais, pessoas com deficiência permanente sem BPC, pessoas com síndrome de Down de 18 a 59 anos, motoristas de ônibus e cobradores, metroviários, ferroviários, educadores físicos, assistentes sociais, profissionais de saúde, pacientes em terapia renal substitutiva, transplantados imunossuprimidos, gestantes ou puérperas, lactantes com crianças de até 12 meses (apresentar certidão de nascimento do filho/a) e idosos.

Os idosos que estão acamados, apresentando dificuldades ao locomover-se, serão vacinados em casa. Para esse serviço, caso o idoso não seja cadastrado nos programas de saúde da Prefeitura, o familiar deve realizar cadastro na UBS mais próxima de sua residência.

Vacina contra a fome

Quem for se vacinar, também pode contribuir com a campanha Vacina contra a Fome, iniciativa do governo estadual, com apoio da Prefeitura de Carapicuíba. Basta levar ao polo de vacinação 1kg de alimento não perecível, como macarrão, arroz, feijão, leite em pó, café, óleo, açúcar ou molho de tomate.

