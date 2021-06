Esgotam vagas no drive thru em Osasco para vacinação de pessoas com 40 anos neste fim de semana

Neste sábado e domingo, dias 3 e 4 de julho, a cidade de Osasco realiza mais uma edição do drive thru no estacionamento da Prefeitura, para vacinar contra a covid-19 pessoas com 40 anos ou mais que já fizeram o agendamento prévio na Central 156. Todas as vagas foram preenchidas devido à alta procura pelo serviço.

A vacinação ocorrerá das 9h às 16h e para ser imunizado é preciso apresentar documento com foto e comprovante de endereço. Também é preciso ter cadastro no site Vacina Já, do governo estadual.

Já as pessoas com 43 anos ou mais começam a receber a vacina nesta quinta-feira (1°), em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS), Centro de Atendimento ao Idoso (CAI) ou drogaria conveniada, sem a necessidade de fazer agendamento prévio na Central 156.

O público a partir dos 42 anos poderá ser imunizado na segunda-feira (5), também em Unidade Básica de Saúde (UBS), Centro de Atendimento ao Idoso (CAI) ou drogaria conveniada, sem a necessidade de fazer agendamento.

Para consultar o endereço de um dos pontos de vacinação mais próximo de sua residência acesse http://saude.osasco.sp.gov.br/.

Confira calendário de vacinação da primeira semana de julho em Osasco:

01/07/2021 – (quinta-feira ) *43 anos acima* nas UBSs, CAIs e Drogarias conveniadas

3 e 4/07/2021 – (sábado e domingo) *40 anos acima* Somente no Drive-Thru / VAGAS ESGOTADAS

05/07/2021 – (segunda-feira) *42 anos a cima* nas UBSs, CAIs e Drogarias conveniadas

