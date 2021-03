Horóscopo do Dia 04/03: previsões para todos os signos hoje, quinta-feira

Horóscopo do Dia 04/03: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quinta-feira.

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Não se feche para o amor. É hora de sair e conhecer gente nova, aí você encontrará alguém que roubará seu coração, mas preste bastante atenção porque há alguém que está procurando…

Dinheiro & Trabalho: Sua determinação em tomar decisões será posta sob a lente de aumento durante os próximos dias. Confie nos seus instintos porque pode receber uma proposta que pode ser estranha, mas não a deixe passar porque… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se você não tem um parceiro e já pensou em fazer uma mudança de ares, é o momento certo, porque talvez entrando em novos círculos de pessoas você encontre quem realmente goste…

Dinheiro & Trabalho: Certas ideias irão pular constantemente na sua mente quando pensar no que faz e que gostaria de fazer na área profissional. Nunca é tarde demais para assumir os projetos que foram deixados em compasso… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Tenha em mente que nem sempre é bom viver perdoando tudo, existem coisas as quais você deve saber separar entre o que é bom ou não para você e o relacionamento. Se é um dos Taurinos…

Dinheiro & Trabalho: Você é bastante determinado e executivo, não sentido exato da palavra, quando tem a certeza sobre o objetivo a ser alcançado, mas muito fantasioso ao planejar. Numa ideia ou projeto que deve… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Não espere que seu parceiro viva realizando todos os seus desejos. Lembre-se de que ele também deseja algumas coisas. Perca as inibições que não lhe permitem desfrutar dos prazeres…

Dinheiro & Trabalho: Serão necessários tato, cuidado e discrição em suas atividades de trabalho durante este período, porque é provável que em breve tenha notícias bastante promissoras e motivadoras sobre… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Receberá a ajuda de alguém para marcar um encontro, ou pelo menos uma conversa, com aquela pessoa que gosta. Você precisa deixar seus sentimentos fluírem para que ela tenha real…

Dinheiro & Trabalho: Com muita dedicação e criatividade você vai conseguir um desempenho que não imaginava ser possível no trabalho. Confie em suas habilidades e no que tudo isso representará muito em breve para… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você pode até se sentir um pouco sozinho neste momento, mas é por pouco tempo, já que deve aparecer uma pessoa que mudará seu destino. Mas lembre-se que se você não oferece…

Dinheiro & Trabalho: Você tem que ter paciência e esperar que as coisas fluam de maneira natural no trabalho. Não tente acelerar o ritmo dos eventos, tudo ficará mais fácil, se abrem os caminhos para a sua realização e para… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se sentir desejado é provocante e levanta o ego, mas não cometa infidelidades que podem custar caro. Se você está solteiro e até agora hesitou sobre o interesse de alguém por você…

Dinheiro & Trabalho: São dias de decisões em seu ambiente profissional e a forma como você se apresentará é importante para enfrentar os desafios do seu trabalho. Aprenda a ser confiante e transmita segurança. Ponha… Continue lendo o horóscopo do dia 04/03 signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você receberá uma proposta tão diferente e inesperada que ficará sem palavras. Caia na realidade, relaxe e aproveite. Será a chegada inesperada de alguém muito interessante, diferente…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho pode se tornar um tipo de furacão que pode fazer você sentir que algo grandioso está para acontecer, pois deve começar a sentir que as coisas irão bem. Se deixe levar por essa… Continue lendo o horóscopo do dia 04/03 signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A oportunidade se apresentará para deixar de lado sua solidão de hoje. Caberá a você ver se está pronto para fazer isso. É tempo para amar e confiar, aproveite o momento em que alguém…

Dinheiro & Trabalho: Que certos obstáculos que possam aparecer não sejam o motivo para baixar os braços. Respire, levante-se e continue. Você tem que enfrentar uma mudança de ciclo que em muitos aspectos acabará… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você viverá momentos muito intensos com uma pessoa que é apresentada a você, mas terá que ser mais aberto com suas emoções se quiser que a pessoa de quem gosta perceba quais…

Dinheiro & Trabalho: Um momento atraente com excelentes expectativas no trabalho. Você entrará em uma maré de sorte, por isso, tente ficar de olho nas oportunidades que surgirem, porque uma delas pode ser um… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você não quer se sentir sozinho, é melhor sair e conhecer novas pessoas. Não se feche sobre si mesmo. O amor deve ser convidado para sua vida, ele não entrará se você não der…

Dinheiro & Trabalho: Neste período poderá haver grandes mudanças em seu setor profissional, não se deixe vencer pelo pessimismo porque tudo vira a seu favor. Você poderá ver como passo a passo terá tudo o… Continue lendo o horóscopo de hoje 04/03 signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você vai conhecer uma pessoa que vai lhe agradar à primeira vista, mas seja o mais reservado possível com seu interesse por ela. Com alguém, tão diferente e especial, aos poucos…

Dinheiro & Trabalho: O ciclo que começa no seu signo traz fortuna para sua vida, com isso, as coisas que estavam paralisadas, relacionadas ao dinheiro, começarão a se mover. No trabalho é provável que o chamem de uma… Continue lendo o horóscopo de hoje 04/03 signo Aquário

