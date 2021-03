Horóscopo do Dia 19/03: previsões para todos os signos hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 19/03: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

publicidade

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Na área sentimental, as perspectivas são excelentes, ao conhecer melhor essa pessoa você tem mais certeza do seu destino, já que naturalmente ela passou a ser dona dos seus sentimentos…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, aproveitar uma oportunidade é tão importante quanto reconhecer onde ela já existe. Esse trabalho ou negócio deu a você tudo o que eles podiam dar. E isso é bom, mas você não pode continuar… Continue lendo o signo Peixes

publicidade

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você deve lembrar-se para que a magia do amor aconteça ambas as partes devem estar presentes. É por isso que precisa entregar mais de si, na forma de tempo e presença, porque a pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Começará um momento especial para você, que se traduzirá em grandes somas de dinheiro, um novo projeto será semeado e seus frutos podem chegar aos poucos em sua vida. Será algo com que você não contava e pode acabar… Continue lendo o horóscopo do dia signo Áries

publicidade

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Para que esse romance surta efeito com a pessoa de quem você gosta, mude alguns de seus hábitos mais comuns. E é que você não percebe, mas às vezes tende a ser competitivo a um…

Dinheiro & Trabalho: À vezes, a incerteza faz parte de todo trabalho. Não existe uma fórmula mágica que garanta o sucesso nesta ou naquela empresa. Apesar disso, você deve ir com a cabeça erguida e com a melhor vontade para realizar suas… Continue lendo o horóscopo do dia signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: No campo sentimental não há professor, não há guia e nem métodos. Depende de você descobrir suas regras e requisitos à medida que avança na conquista dessa pessoa. Mostre-se como…

Dinheiro & Trabalho: Todos os dias você deve estar ciente do progresso em direção aos seus objetivos. E é perfeitamente válido que comemore e se orgulhe de cada etapa realizada. Chegou o momento de sair de uma zona de conforto que… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você deve estar ciente de que no amor tem que ter paciência. Não force nada se já declarou seus sentimentos. A pessoa que lhe interessa quer tomar o seu tempo, pensar bem e ter…

Dinheiro & Trabalho: O momento é bom para que avalie seus pontos fortes e fracos. Você tem grandes planos de expansão e diversificação, e a maneira de seguir em frente com eles é saber onde você está e com o que conta. Conhecer a si mesmo, suas… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Anda pensando se é uma boa ideia voltar com essa pessoa novamente, mesmo que tudo tenha acabado num beco sem saída? As estrelas acreditam que sim, porque você cresceu, é…

Dinheiro & Trabalho: Cabe a você, e somente você, provar seu valor e criatividade. Hoje é um dia que deveria ser o último em que tolere a mediocridade como medida de seu trabalho, é um desafio que você saberá enfrentar. É hora de sair desse… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Embora o modo de ser dessa pessoa possa parecer contraditório não duvide do interesse que ela tem por você. Ele faz isso por causa de uma certa timidez e medo de se expor…

Dinheiro & Trabalho: É o momento de melhorar seus objetivos. Você definiu metas produtivas que, por um motivo ou outro, não foi capaz de atingir todas. É hora de pular os pretextos e superar a si mesmo e, assim, almejar um novo nível de… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Nestes dias terá a oportunidade de estar mais próximo do que nunca com a pessoa que lhe interessa. A primeira coisa a fazer é banir o nervosismo. Em segundo lugar, aumente sua autoestima…

Dinheiro & Trabalho: Neste momento, é o seu trabalho o que permite que você obtenha algumas pequenas peculiaridades que até agora não tinha em mente. Entrará em um ótimo período laboral no qual, poderá aplicar algumas velhas ideias… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Nos assuntos do coração está se perguntando se foi tão atencioso e cuidadoso quanto deveria com aquela pessoa que lhe interessa como parceiro. A verdade é que você fez tudo que…

Dinheiro & Trabalho: Está percebendo que a sua maneira de trabalhar está mudando após algumas coisas que aprendeu conversando com algumas pessoas em seu ambiente, isto está fazendo com que consiga seguir em frente. Talvez você… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O amor pode se transformar em um fogo incômodo, especialmente se não sabemos se essa pessoa o retribui. Deve continuar a guardá-lo dentro de você, como o segredo que tem sido…

Dinheiro & Trabalho: No âmbito profissional, você estará saindo do seu momento mais complicado no trabalho, poderá ver um pouco de luz no horizonte. Como o amanhecer que surge da escuridão mais profunda, você verá uma… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Para ter sorte no amor, você deve atraí-la. A forma de o conseguir é antecipar o futuro. E neste caso o que você deve fazer é que o contato com a pessoa que quer ter como parceiro aumente…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, não se esqueça das tarefas mais importantes. É hora de dar tudo de si ou pelo menos tentar fazê-lo, caso contrário você não conseguirá reconhecer abertamente que existem ingredientes que estão… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Capricórnio

Horóscopo do Dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Nestes últimos dias de mensagens e imagens com a pessoa que gosta, você está percebendo como é importante ter o amor por perto. Sem ela é quase impossível você ficar bem…

Dinheiro & Trabalho: Poderá brilhar muito nos próximos dias. É o momento em que você pode reconhecer abertamente que seus sonhos se tornam realidade. De um momento para o outro, o germe de um novo projeto crescerá dentro de você. A… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Aquário

BBB 21// Mãe de Gil diz que fará campanha para eliminar o filho