Horóscopo do Dia 20/03: previsões para todos os signos hoje, sábado

Horóscopo do Dia 20/03: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sábado.

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Algo o aproximará de um amor do passado, uma relação inesquecível na época que agora reaparece para dar continuidade ao que os uniu. Por sua vez, se você está à procura de um…

Dinheiro & Trabalho: Você deve entrar agora em um ciclo positivo para fortalecer suas finanças, mas tome cuidado para não investir seu tempo e dinheiro em projetos de negócios em parceria, que são apenas ideais muito… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Por esses dias toda uma história de amor passará diante dos seus olhos como se fosse um filme romântico. Sua imaginação estará a mil por hora, tudo porque receberá uma mensagem…

Dinheiro & Trabalho: Nesta semana que se inicia na próxima segunda-feira, tanto no trabalho como nas finanças, siga seus instintos e você ficará surpreso com o que receberá de volta. Mesmo no caso de quem não tem emprego, as… Continue lendo o horóscopo do dia signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Logo poderá iniciar um relacionamento com características diferentes das que está acostumado e tudo porque alguém está começando a descobrir que existem várias maneiras de…

Dinheiro & Trabalho: Certos problemas relacionados ao dinheiro e pendências, começam a ser resolvidos, sem entraves ou burocracia para dificultar as coisas. Além de estar em melhor posição para resolver os problemas, uma… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A rotina e os problemas que afetam a sua vida de casal, darão um tempo durante os próximos dias e a paixão ocupará de novo um lugar importante especialmente à noite. Para quem…

Dinheiro & Trabalho: Um novo mundo pode ser aberto em relação ao trabalho porque é provável que seja apresentado que participe de um setor no qual até agora não tinha experiência, o que lhe deixará um… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Muito provável que certos acontecimentos durante este final de semana atraiam para você a possibilidade de um encontro com alguém que pode dar início a momentos únicos de aventura…

Dinheiro & Trabalho: Um tempo de muita intensidade está chegando em sua área profissional, o melhor, o que espera, está para acontecer neste período. Mantenha os olhos fixos em seus objetivos, não se desvie deles e você… Continue lendo o horóscopo do dia signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: A impaciência e a intolerância estragam seu relacionamento. Há discussões que podem ser facilmente evitadas, vocês só precisam ter boa vontade. Se você está solteiro em busca de um…

Dinheiro & Trabalho: Uma atividade paralela, que com o tempo se torna a principal, é o que o levará ao sucesso financeiro a partir deste momento. Não precisará abandonar seu atual emprego, mas aos poucos, naturalmente… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Uma ideia errada da sua parte sobre um relacionamentos que envolve uma pessoa de seu ambiente não será a mesma que ela tem com relação a você. Viver um grande amor junto dela…

Dinheiro & Trabalho: Um período que pode se mostrar muito estranho no trabalho, prepare-se para eventualidades e nada o surpreenderá. Qualquer indício que surja, por mais absurdo que possa parecer, pode representar a… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A esperança e desejos de se sentir acompanhado renascem. Aproveite porque há uma onda de realizações pessoais ao seu redor onde seus sonhos de amor se tornam realidade. Tanto…

Dinheiro & Trabalho: Trabalhar em algo novo, fazendo o que mais gostam, se mostra possível para os nativos do seu signo, o que aumentará a produtividade e as satisfações pessoais. Provável que tenha que assumir uma… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A felicidade logo virá até você, o início de um relacionamento amoroso começará a se basear em coisas reais, não apenas em sonhos e fantasias. Você sentirá muito bem em todo o seu…

Dinheiro & Trabalho: Nas finanças você será capaz de seguir em frente porque será brindado com muita energia e ideias claras para resolver problemas que se arrastam há algum tempo. Não tenha dúvidas sobre o sucesso… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Use e abuse de sua maneira alegre de ser, de seu charme natural e poder de sedução, dessa maneira e em breve, sua vida amorosa pode mudar como por mágica. Você terá em seu caminho…

Dinheiro & Trabalho: Sua situação de trabalho será aquela que você espera há algum tempo, com o passar dos dias o que sonha para este momento começará a se tornar possível. Momento de recuperar terreno e… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A faísca da paixão irá ressurgir, por isso não desista, as coisas devem melhorar no amor e perder a fé pode ser o começo do fim. Se você está solteiro, terá boas surpresas se mudar um…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho mostra que pode mudar para algo muito maior daquilo que atualmente faz. É uma situação nova que o fará ver o futuro profissional com muito otimismo. Apenas precisará colocar seus… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Capricórnio

Horóscopo do Dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Nesta nova semana a sua energia o ligará diretamente a uma pessoa que pode fazer todo o seu mundo de amor funcionar de uma maneira especial. Essa pessoa poderá estar perto…

Dinheiro & Trabalho: Talvez você se depare nos próximos dias com algumas mudanças que não esperava em seu ambiente de trabalho, mas não será nada que atrapalhe sua situação ou o desenvolvimento de suas tarefas, pelo… Continue lendo o signo Aquário

