Supercine hoje (20/03) exibe Mulheres Alteradas com Alessandra Negrini na Globo

O Supercine hoje (20/03) tem como atração o filme Mulheres Alteradas na Globo. O longa, com Alessandra Negrini no elenco, vai ao ar por volta das 0h50 deste sábado para domingo, logo após Altas Horas.

Supercine hoje (20/03) – Mulheres Alteradas

Sinopse: O cotidiano de quatro mulheres, cada uma com problemas bem particulares: Keka enfrenta uma crise no casamento com Dudu; Marinati é uma workaholic que repentinamente se apaixona por Christian; Leandra se sente bastante insegura pelo fato de ainda não ter constituído família; e Sônia está cansada da rotina doméstica e sonha com a época em que era solteira.

Mulheres Alteradas também está disponível para compra ou locação no YouTube.

Título Original: Mulheres Alteradas

Elenco: Maria Casadevall, Monica Iozzi, Alessandra Negrini, Deborah Secco

Direção: Luis Pinheiro

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia