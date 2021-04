Horóscopo do Dia 20/04: previsões para todos os signos hoje, terça-feira

Horóscopo do Dia 20/04: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, terça-feira.

publicidade

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Uma nova etapa afetiva se abre para você. Aceite os presentes que a vida lhe traz sem procurar muito ou buscar a excelência. A felicidade está na frente dos seus olhos escondida nessa…

Dinheiro & Trabalho: Neste dia poderá sofrer pressões por parte do seu chefe para agilizar uma tarefa, mesmo não gostando da maneira como ele se dirige a você conseguirá se dar bem. Você é muito responsável, então não terá dificuldade em… Continue lendo o signo Áries

publicidade

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Se você está iniciando um relacionamento, perceberá a necessidade de adaptar sua energia à dessa pessoa especial para conseguir uma boa convivência e um diálogo construtivo. Você…

Dinheiro & Trabalho: Os movimentos que você fizer hoje serão abençoados por alinhamentos astrais. Conseguirá conectar com uma maior facilidade as energias materiais com a vida laboral. Suas habilidades de liderança o aproximarão de… Continue lendo o horóscopo do dia 20/04 signo Touro

publicidade

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Sua vida amorosa será interessante, especialmente se você já tiver alguém em mente. Este será um bom momento para começar a criar um novo relacionamento romântico fortalecendo…

Dinheiro & Trabalho: Lembre-se de que a motivação é o principal motor para realizar qualquer tarefa, procure que isto não lhe falte ao realizar suas funções, por mais tediosas que sejam. No local de trabalho, se você mantiver sua mente limpa e… Continue lendo o horóscopo do dia 20/04 signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: A deusa Vênus fará de sua vida sentimental um paraíso de amor e poderá desfrutar de todos os momentos que estiver junto da pessoa que gosta. Poderá arranjar um encontro com ela…

Dinheiro & Trabalho: Hoje você terá ideias muito boas para o seu futuro. Mas isso só acontecerá se ouvir sua mente e não seguir cegamente suas emoções. No trabalho e nas finanças, você não pode arriscar tudo por um palpite, a menos… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo do Dia: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Se realmente ama essa pessoa que o faz vibrar até o último centímetro de sua pele só de olhar para você, então não espere mais e procure ter um encontro. Ela está esperando para lhe…

Dinheiro & Trabalho: No âmbito profissional, parece que hoje você estará mais preocupado do que nunca com a segurança e o conforto material. Não haverá notícias financeiras inesperadas, tudo o que acumular agora será por meio de muito… Continue lendo o horóscopo do dia signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O ambiente amoroso será envolvido por uma aura de harmonia e cordialidade, perfeita para compartilhar afetos e conversas profundas com essa pessoa especial. É a sua hora de revelar…

Dinheiro & Trabalho: Sua vida pode em breve encontrar a saída que você está procurando, como se fosse um passe de mágica. Uma boa escolha abrirá as portas para uma série de oportunidades que não deve perder. Terá o desafio de ajudar… Continue lendo o horóscopo do dia signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Aproveite e quebre o gelo com aquela pessoa que o atrai e que parece precisar de ajuda. Dizer olá e perguntar como você pode ajudar criará uma conexão positiva entre vocês. É como…

Dinheiro & Trabalho: É um bom dia para refletir sobre o exagero que demonstra às vezes na execução do seu trabalho. Se você se deixar levar por essa tendência, acabará entrando em colapso em um estado de extrema exaustão. Neste dia, vá com… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você pode encontrar em um colega de trabalho ou conhecido, um novo amor que irá catapultá-lo para um mundo romântico que sempre sonhou. O riso e um sentimento de realização…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, possivelmente haverá mudanças na estrutura da sua empresa. Isso terá uma influência importante em sua posição, embora você também possa procurar novas oportunidades de emprego. Aparecerão… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Escorpião

Horóscopo do Dia: SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Terá uma boa oportunidade de conhecer o verdadeiro amor, desde que privilegie seu surgimento. Agora cabe a você decidir se quer abrir as portas do seu coração para que essa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Está em um bom momento no campo profissional, seu esforço e experiência foram vistos na resolução de problemas e na promoção de novas ideias, o que o torna o candidato perfeito para prosperar na empresa. É… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Hoje será o pensamento estrela de alguém que está muito apaixonado por você. Fique atento aos sinais que pode receber; um olhar fugaz, um rubor ao falar diretamente com uma pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Na área profissional, está em seu melhor momento para ter sucesso, progredir e obter reconhecimento por suas ações. Chegou a hora de reclamar o que lhe é devido por direito próprio. Será muito feliz… Continue lendo o horóscopo de hoje 19/04 signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se a pessoa que gosta não dá sinais de estar interessada em você, não se desanime. Talvez ela fique intimidada com a sua energia e pense que não está à altura. Procure falar de forma…

Dinheiro & Trabalho: Está em uma fase em que desejará brilhar a todo custo na área profissional, buscará prosperar mais rápido que seus concorrentes mais diretos e, portanto, pensará em usar suas habilidades mais escondidas. Não… Continue lendo o horóscopo de hoje 19/04 signo Aquário

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: É um excelente momento para o amor, o que significa que pode liberar toda a paixão que sente por aquela pessoa especial em sua vida e que deseja ter como parceiro. Não espere a…

Dinheiro & Trabalho: É necessário que reavalie seus compromissos, investimentos, contratos financeiros e situações atuais no ambiente de trabalho e profissional. Você tem os recursos materiais e seu próprio aprendizado, as oportunidades e as… Continue lendo o signo Peixes

ÚLTIMOS DIAS// Inscrições em processo seletivo com 44 vagas em Osasco terminam esta semana