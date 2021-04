Cliente reage em assalto a casa de prostituição e é morto a tiros em Osasco

Um cliente reagiu a um assalto a uma casa de prostituição na Avenida dos Autonomistas, altura do Km 18, em Osasco, e acabou baleado e morto pelos criminosos. O crime aconteceu na madrugada de sexta-feira (16).

publicidade

Segundo garotas de programa que trabalhavam no local, os assaltantes eram três homens que haviam estado no local antes, na mesma noite, e discutiram com o gerente da casa por divergências sobre as comandas.

Cerca de meia hora depois, o mesmo trio voltou, armado, e anunciou um assalto, relataram testemunhas ao “SBT”. Eles mandaram as mulheres para os quartos e começaram a agredir o gerente, pedindo dinheiro e celulares.

publicidade

Um outro cliente que estava na casa decidiu reagir e enfrentar os criminosos, que atiraram nele. O homem não resistiu e morreu. O gerente também foi baleado no braço e acabou liberado após ser atendido no Hospital Municipal Antônio Giglio. Os criminosos fugiram.

A ocorrência foi registrada no 5º DP de Osasco. (Com informações do SBT)